SHCP: Amortizaciones de la deuda disminuyeron 91% para este año

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, para este año y hasta el 2025, se han logrado disminuir las amortizaciones de la deuda de manera significativa, para quitar presión al costo financiero.

A través de sus redes sociales, la dependencia informó que, tan sólo para este año, se han logrado disminuir las amortizaciones en 91 por ciento. Al pasar de 4,845 millones de dólares a tan sólo 410 millones de dólares.

Las amortizaciones se refieren a los pagos destinados a la extinción de la deuda que ha sido contraída por México, hasta el ejercicio fiscal anterior al que se presupuesta.

En los últimos años, a través de la reestructura de la deuda, la Secretaría de Hacienda ha logrado disminuir las amortizaciones para los siguientes años.

En este sentido, para el siguiente año, el último de la actual administración, las amortizaciones se reducirán en 57%, al pasar de 2,240 a 970 millones de dólares.

Para lo que sería el primer año de la próxima administración, también habría una disminución en las amortizaciones.

Los datos de Hacienda señalaron que las amortizaciones pasarán de 4,240 a 1,280 millones de dólares, es decir, una disminución de 70 por ciento.

“Con el fin de disminuir el costo financiero de la deuda para lograr una transición financiera ordenada y quitar presiones a la próxima administración, se ha logrado una importante reducción de amortizaciones por refinanciamientos de deuda externa”, tuiteó la dependencia federal.

Menor presión para el siguiente gobierno

En diciembre, López Obrador aseguró que las acciones de refinanciamiento que ha implementado su gobierno han ayudado a aliviar la presión de deuda para el gobierno entrante, a partir del 2025.

“Estamos buscando que el próximo gobierno no tenga la presión que nosotros tuvimos al inicio (...) Yo ya no estoy pensando solo en cómo terminar (el sexenio), que estoy seguro que vamos a terminar muy bien, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura, no como le dejó (Carlos) Salinas a (Ernesto) Zedillo, con la economía prendida de alfileres”, dijo el jefe del Ejecutivo días antes de finalizar el 2022.

Reestructura, una estrategia

Lo cierto es que las reestructuras de deuda son una estrategia que desde administraciones pasadas se han utilizado para aliviar presiones financieras en lo que se refiere al servicio de la deuda.

Con la llegada de la pandemia del Covid-19 y la baja en las tasas de interés, la Secretaría de Hacienda realizó diversas operaciones para aprovechar y mejorar los vencimientos de la deuda.

En este sentido, López Obrador indicó que respecto a la deuda externa, en el 2025 –que sería el primer año del próximo gobierno– se pagará la mitad de intereses de deuda de lo que su administración pagó.

“Ya no es solo el año que viene, ni el 2024, (se busca) que el 2025 no se tengan presiones financieras. Estamos actuando de manera muy responsable en ese sentido, financieramente, ya lo tenemos resuelto”, añadió el Jefe del Ejecutivo Federal.

ana.martinez@eleconomista.mx