El gobierno de la Ciudad de México y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentaron el programa "Súmate", el cual busca acercar al comercio informal a la formalidad.

En conferencia de prensa, Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT explicó que este programa buscará ayudar a pequeños comercios a que se unan al padrón de contribuyentes, o bien, aprendan a facturar si es que ya están inscritos.

"Si no están en el sector formal, no tenemos acceso a muchos servicios de seguridad social, créditos, están en orden fisco, no tenemos derechos", indicó.

Agregó que este programa no tiene un fin recaudatorio; no obstante refirió que no "tiene nada de malo contribuir a la nación".

El programa Súmate se creó en el 2006 bajo el nombre de Programa de Actualización y Registros, y ha estado en diferentes entidades del país, siendo la primera vez que está en México.

Con este programa, el SAT recorrerá las calles para invitar a todos esos negocios informales a sumarse al patrón y darles asesoría personalizada.

En este sentido, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, acotó que usualmente se sataniza a aquellos contribuyentes que están en la informalidad, cuando más bien se les debe ayudar a entrar al padrón de contribuyentes y cumplir con sus obligaciones fiscales.

"Lo que tenemos que hacer es ayudarlos a que hagan una transición relativamente fácil con bajos costos (...) Hay que reconocer que los contribuyentes no pagan impuestos no porque no quieran, sino porque no se los hacemos fácil", declaró.

En los siguientes cuatro meses se espera que el programa Súmate registre 18,500 negocios y/o personas en 12 estados de la República.

