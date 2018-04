El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió un total de 639,000 declaraciones anuales respecto al ejercicio fiscal del 2017 realizadas por personas morales, quienes están obligadas a cumplir con esta obligación en marzo de cada año.

De acuerdo con lo estipulado en la ley, las personas morales tienen hasta el 31 de marzo de cada año para presentar su declaración anual; sin embargo, como este año la fecha límite cayó en sábado, el Código Fiscal de la Federación estipula que al ser un día inhábil la fecha se recorra, por lo cual el órgano recaudador recibió las obligaciones fiscales de los causantes hasta el pasado lunes 2 de abril.

En entrevista, Adrián Guarneros Tapia, administrador general de Recaudación del SAT, indicó que al cierre del 2 de abril, se presentaron 639,000 declaraciones, lo que significó un aumento de 13% respecto a las que el fisco recibió el año pasado. En el 2017, las personas morales presentaron un total de 448,842 declaraciones anuales en marzo.

“El incremento se puede entender porque muchas veces lo que sucede son regularizaciones, es decir, no todas estas declaraciones corresponden al 2017, puede haber complementarias de ejercicios fiscales anteriores en donde los contribuyentes buscan ponerse al corriente”, explicó el administrador.

Si bien el crecimiento no fue espectacular o tan drástico, agregó Guarneros Tapia, se mostró un ritmo sólido que el órgano recaudador espera seguir manteniendo en el futuro. Pese a que no todas las empresas están obligadas a presentar su declaración, las personas morales obligadas y que no hayan cumplido en tiempo y forma podrán ser acreedoras a diferentes multas, dependiendo el caso.

Según los últimos datos del SAT, actualizados a febrero de este año, en el padrón de contribuyentes existen 1.9 millones de personas morales, las cuales apenas representan 2.9% del padrón total, que asciende a más de 65 millones de pagadores de impuestos.

DECLARACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS, CUMPLE CON EXPECTATIVAS

En abril el SAT, a cargo de Osvaldo Santín, empezó a recibir las declaraciones anuales de personas físicas, el momento más importante durante el año para el órgano recaudador ya que es cuando más contribuyentes cumplen con su obligación fiscal.

El año pasado, por ejemplo, de las más de 8 millones de declaraciones anuales que el fisco recibió, 87.2% correspondieron a personas físicas, mientras que apenas 12.8% provinieron de personas morales.

En este sentido, Adrián Guarneros explicó que si bien aún es pronto para tener una cifra preliminar de las declaraciones que han recibido, éstas cumplen con el ritmo esperado.

Al corte del 3 de abril, el SAT había recibido un total de 504,000 declaraciones de personas físicas. El año pasado, estos contribuyentes presentaron al fisco más de 3.3 millones de declaraciones, por lo cual este año esperan tener una cifra similar.

Para facilitar el cumplimiento fiscal de los pagadores de impuestos, hace algunos días al presentar la herramienta para la Declaración Anual 2017, el SAT informó que habrá más de 17 millones de declaraciones prellenadas.

“Muchos contribuyentes encontrarán una propuesta de declaración, es decir, el propio SAT le hará una propuesta al contribuyente con base en un análisis de datos que se hizo, con lo cual el contribuyente sólo tendrá que revisar que la información sea correcta, aceptarla y enviarla”, indicó Adrián Guarneros.

El año pasado, el fisco propuso 13 millones de declaraciones prellenadas, de las cuales los contribuyentes aceptaron 1.3 millones.

ana.martinez@eleconomista.mx