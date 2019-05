El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su reunión del próximo miércoles con Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Aclaró que el encuentro no será para solicitar a ese organismo una línea de crédito a nombre del gobierno de nuestro país. Indicó que una situación así no se puede descartar más adelante, pero por ahora las finanzas del país se encuentran estables.

“¡No, no! No vamos a solicitar nuevos créditos. No se va a endeudar al país. Estamos bien. Vamos a explicar cuál es la nueva política económica en el país, pero ella es bien recibida, sin que tengamos ningún problema con la directora de este organismo financiero internacional.

“Afortunadamente, no requerimos apoyo del Fondo Monetario Internacional. No hay que decir de esta agua no he de beber, porque no sabemos, pero afortunadamente no necesitamos de apoyos financieros. Van bien las cosas, va bien la economía nacional”, comentó López Obrador.

“Ahora, lo otro. Vamos muy bien, porque hay finanzas sanas, malo sería que estuviésemos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, pero no, está muy bien la recaudación y el gasto es moderado, porque hay ahorros. Estamos ahorrando bastante”, planteó.

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, afirmó que la funcionaria del FMI vendrá a México a participar en un foro sobre participación de mujeres en la vida política.

“Madame Lagarde viene porque quiere conocer México, le gusta mucho México, respeta mucho a México. Nosotros no le debemos un quinto al Fondo Monetario Internacional, al contrario, el Fondo Monetario Internacional nos considera tan solventes que somos, probablemente, uno de dos o tres países a los que el Fondo Monetario dice: ‘si algún día necesitas dinero nada más dime’. Tenemos abierta una línea de crédito (flexible) del orden en este momento de 75,000 millones de dólares. Si a eso (se) le pone lo que tenemos en reservas internacionales, se dará cuenta que nuestra situación es bastante sólida”, afirmó Urzúa Macías.

En tanto, el presidente López Obrador reiteró su expectativa de que México crezca este año a 2%, y durante su sexenio en 4 por ciento.

“Va bien la economía, porque está creciendo la inversión, sobre todo la inversión extranjera, se está apreciando el peso, no tenemos problema de inflación, hay confianza, sobre todo de inversionistas extranjeros que tienen buena información de lo que está sucediendo. Y como ya no habrá la variable de la corrupción, esto nos va a ayudar mucho. Van a seguir insistiendo en que está mal la economía, pero no es cierto, vamos bien. Se están creando empleos, ha mejorado el salario, y cada vez va a haber más bienestar en el pueblo”, comentó.

Mencionó que su gobierno apuesta por la aprobación en el Senado de la República del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, porque ayudará a atraer la Inversión Extranjera Directa. Afirmó que otro elemento que favorece la economía es que no hay riesgo de una guerra comercial como la que tienen en este momento Estados Unidos y China.

“Ayuda mucho el que nosotros, desde el inicio, definiéramos como una prioridad la aprobación del tratado. Falta la aprobación en el Senado, pero estoy seguro que se va a lograr.

