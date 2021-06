El relevo del Secretario de Hacienda y la nominación adelantada de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México (Banxico), son señales claras del rumbo que tomará la política macroeconómica en la segunda parte del sexenio, advirtieron estrategas del banco de inversión Barclays y las consultorías internacionales Frontier View, Pantheon Macroeconomics (PM) y Out of the Box Economics.

“En la primera mitad de la administración, la Secretaría de Hacienda no se metió en decisiones de política energética pese al impacto presupuestal que sí tuvieron. La entrada de alguien tan cercano al presidente a estas alturas del sexenio, como Rogelio Ramírez de la O, que le ha acompañado desde el 2006 en sus campañas, nos habla de la fuerza que quiere imprimirle a las negociaciones presupuestales que vienen; incluida la reforma tributaria”, advirtió desde Nueva York el Jefe de Investigación para América Latina en Barclays, Marco Oviedo.

Desde Washington, el estratega de riesgo en la consultoría Frontier View, Alejandro Valerio explicó que “la propuesta de Herrera como gobernador de Banco de México es vista bajo el mismo prisma que fue recibido el nombramiento de Gerardo Esquivel. Es un técnico competente, respetado que lejos de ser una persona ortodoxa, que además trató de ser un puente entre los proyectos del presidente López Obrador y la realidad económica”.

La noticia de los relevos llegó hasta Londres, donde el economista en jefe para América Latina de la consultoría Pantheon Macroeconomics, Andrés Abadía advirtió que las nominaciones dan confianza a los mercados y confió que Arturo Herrera llevará a Banxico un nivel de profesionalismo tan alto como el que han tenido los tres subgobernadores que ha nominado el presidente de México.

Todos concuerdan que la autonomía del banco central se mantendrá intacta con la llegada de Arturo Herrera al Banco de México. Herrera fue alumno del expresidente de la Fed, Ben Bernanke en la Universidad de Nueva York.

Extraña oportunidad del anuncio

Para el estratega del videoblog especializado Out of the Box Economics, Joel Virgen, lo que extraña es lo anticipado del nombramiento del próximo Gobernador de Banco de México aunque confía que Díaz de León mantendrá el respaldo de la Junta hasta el 31 de diciembre.

El gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León, termina su cargo el 31 de diciembre y el mandatario advirtió desde hace varias semanas que no le postularía para un segundo periodo. El propio banquero central explicó en la conferencia del Informe Trimestral de la semana pasada que en todo momento se respetarán los plazos que fija la Ley.

Remanentes en la mesa

El estratega de PM advirtió que los inversionistas estarán atentos al tema polémico de los remanentes de operación de Banco de México. Y consideró que “sería bueno que (Herrera) dé claridad sobre su posición al respecto”.

El experto de Barclays sostuvo que para estimar remanentes de operación tendría que presentarse una depreciación del peso mexicano que lleve al dólar a cotizar en 21 pesos promedio lo que resta del año, lo que no se ve por ahora.

Aún suponiendo que algo lleve a una depreciación así de importante “tendríamos que incorporar en el análisis que el Banco de México ya no tiene pérdidas que cubrir de ejercicios pasados, porque ya se completaron con la utilidad del año 2020”.

