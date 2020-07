Ante el recorte presupuestal que sufrió la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en julio, el ombudsman fiscal apuesta por ofrecer sus servicios de manera digital a los pagadores de impuestos.

Luis Fernando Balderas Espinosa, encargado de despacho de la Subprocuraduría General de la Prodecon, refirió en entrevista que con el recorte de 75% en el gasto de operación, se han tenido que cerrar 20 de las 30 delegaciones que tiene el ombudsman fiscal dentro de la república mexicana, las cuales seguirán ofreciendo servicios de manera digital a los contribuyentes.

No obstante, comentó que a la atención vía remota no “estamos acostumbrados”. Pone de ejemplo que, en particular, los “sectores vulnerables, actividades agrícolas o personas de la tercera edad, de cierta forma estaban acostumbrados a la atención cara a cara” y por tanto se dificulta la atención al usuario.

Explicó que sólo 10 delegaciones son las que operan de manera normal, es decir, pueden atender a los contribuyentes en sus oficinas, dependiendo el color del semáforo Covid-19 en los diferentes estados.

“Son las delegaciones que escogimos en función del número de contribuyentes que atienden, su ubicación geográfica y el acceso a las mismas (...) las otras 20 van a trabajar de manera remota. Ante el recorte, cancelamos gastos de limpieza, seguridad, Internet, entonces la idea es que todos los compañeros trabajen desde casa”.

Añadió que además de las 20 delegaciones que trabajan de manera remota, otras tres que trabajaban como oficinas desconcentradas también serán cerradas.

De acuerdo con el ombudsman fiscal, el recorte de 75% significa una reducción de 186 millones 89,733 pesos, lo que afectaría las partidas de servicios generales así como la de materiales y suministros; sin embargo, sus estimaciones prevén que si el recorte fuera de sólo 50%, todas las delegaciones podrían seguir operando.

Sin viáticos, pero con home office

Balderas Espinosa declaró que con el recorte al presupuesto, los trabajadores de la Prodecon han hecho home office, con lo cual se han hecho ahorros en la parte de papel y luz. Asimismo, se han dejado de pagar líneas de teléfono celular a los servidores públicos, los cuales tampoco reciben dinero por viáticos y, además, se recortó el uso de los vehículos utilitarios.

No obstante, “cuando la naturaleza del caso (de algún contribuyente) necesite ser presencial, se dará seguimiento en las oficinas con la finalidad de poder apoyar”.

Respecto al área que corresponde a los inmuebles, Balderas Espinosa, refirió que se van a entregar los de la delegación de Colima, de San Luis Potosí, Morelos y Durango porque “con el presupuesto que tenemos no nos alcanza para pagar los arrendamientos de éstos”.

En espera del titular

Por otro lado, Balderas Espinosa, reconoció que a pesar de no contar con un titular en la dependencia desde hace más de un año “la Prodecon es una institución que está muy fortalecida por la estructura que tiene y por cómo se creó y se concibió”.

Refirió que, de acuerdo con la Ley Orgánica, en caso de no haber un titular designado por el Congreso, quien ocupará el cargo de titular en funciones será el subprocurador de la Defensa del Contribuyente, que en este caso es Luis Alberto Placencia Alarcón.

El mes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó la terna de candidatos a la Comisión Permanente del Congreso; sin embargo, ante un amparo que se interpuso por la queja de que ninguno de los nombres propuestos cumplía con los requisitos para ser titular del ombudsman fiscal, se suspendió la designación.

¿Qué delegaciones operarán de manera normal?

Además de las oficinas centrales, ubicadas en la Ciudad de México, las siguientes delegaciones de la Prodecon operarán con normalidad, conforme a las medidas sanitarias aplicadas en cada entidad:

Chihuahua

Colima

Jalisco

Nuevo León

Puebla

Querétaro

Sinaloa

Baja California

Veracruz

Yucatán

[email protected]