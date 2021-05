En la alocución presidencial del presidente de Colombia, Iván Duque, el mandatario anunció que solicitó retirar del Congreso el proyecto de reforma tributaria, radicado por el Ministerio de Hacienda, y en cambio pidió de manera urgente un nuevo articulado "fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera".

"La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el ingreso solidario que hoy beneficia a más de 3.4 millones de hogares, brindar educación universitaria a jóvenes de estratos 1,2 y 3, extender el subsidio a la nomina y extender la devolución del IVA", dijo el mandatario. El Presidente destacó que las líneas que se han evaluado, luego de escuchar a la ciudadanía, incluyendo las propuestas de la Andi, el Consejo Gremial y los partidos políticos son: una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, crea una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de ahorro estatal.

"Es un momento de proteger a los más vulnerables; es para la construcción y no para la destrucción. Es el momento de trabajar en conjunto. Además nos permite decir con claridad que no habrá IVA para bienes ni servicios, ni se cambiarán las reglas existentes. También queda claro que nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo. El propósito de construir un consenso solidario nos debe permitir proteger a los vulnerables, las finanzas del país y la reactivación", afirmó el presidente. Algunos gremios ya se han referido a la propuesta, explicando que ven satisfactoriamente el hecho de un consenso.

Los sindicatos y las organizaciones sociales iniciaron el miércoles protestas en el país de 50 millones de habitantes para exigir al Gobierno de Duque el retiro del proyecto, pero en principio el mandatario se negó con el argumento de que la reforma era necesaria e inaplazable para estabilizar las finanzas públicas y mantener los programas de asistencia social. Sin embargo, ayer domingo el mandatario finalmente señaló: "Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos".