Washington, DC. Los preparativos para la reforma hacendaria que México requiere deberían comenzar ahora, para evitar futuros desequilibrios y colocar la deuda en una senda descendente, advirtió la asistente de la Jefatura de Políticas Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI), Catherine Pattillo.

“Se necesita una mezcla de políticas fiscales más amigables e inclusivas para incrementar los ingresos no petroleros y mejorar el gasto, para sustentar el crecimiento. De esta forma, ayudarán a la población que se ha quedado detrás”, señaló.

Explica que en este momento el crecimiento de la economía se está desacelerando y los ingresos públicos también. En un contexto de menor crecimiento, no es seguro que el gobierno tenga los recursos necesarios para apoyar a Pemex.

Entrevistada por El Economista, dice que la creación de un Consejo Fiscal independiente es una recomendación que ha realizado el FMI para México por varios años, con el objetivo de fortalecer la transparencia fiscal.

“Un Consejo Fiscal no partidista facilitaría la evaluación independiente de la política fiscal, el cumplimiento de las reglas fiscales y, de manera más general, la consolidación en los debates de política fiscal”.

Transparencia en gasto

¿Está vigente la recomendación de crear un Consejo Fiscal independiente para México?

Un Consejo Fiscal independiente facilitaría, incluso, que las políticas presupuestarias puedan orientarse hacia la estabilidad de largo plazo y al crecimiento inclusivo. Al implementarlo la población contará con una fuente independiente que generará las propuestas fiscales y de gasto, tomando en cuenta el crecimiento inclusivo y sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.

¿Existe el precedente internacional de gobiernos de izquierda que tengan en funciones un consejo independiente como el que proponen?

La experiencia en numerosos países de rápido crecimiento con consejos fiscales es que, independientemente de la filiación política del gobierno, han ayudado a mejorar la transparencia presupuestaria al fortalecer la credibilidad de las cuentas fiscales y las previsiones. Un Consejo Fiscal proporciona evaluaciones de sostenibilidad de largo plazo. La forma no es tan importante como su función, siempre que se trate de una función independiente.

Pemex, de carga a apoyo

En las conclusiones a la revisión del artículo IV, ustedes alertaron sobre el riesgo que representa Pemex para las finanzas públicas. Desde antes, las calificadoras y los inversionistas también lo advirtieron. ¿Existe alguna manera para que deje de ser una carga y se convierta en un apoyo?

El Plan de negocios de Pemex implica una ruta de producción demasiado optimista que no puede lograrse únicamente mediante inyecciones de capital. Para comenzar, en un contexto de desaceleración, no es seguro que el gobierno tenga los recursos necesarios para apoyar a Pemex. Reconsiderar el plan de negocios de Pemex y renovar el compromiso con la participación privada en el sector energético son las mejores formas de aumentar la producción de petróleo de manera sostenible.

En las recomendaciones de la Misión a México, dicen claramente que el Plan de negocios debe ser reconsiderado. Pero el gobierno no parece estar dispuesto a modificarlo. ¿Qué riesgo se corre si no atiende sus recomendaciones?

Nuestra recomendación es estabilizar el financiamiento de Pemex para garantizar la viabilidad de la empresa y limitar el apoyo requerido del gobierno. Deberían reconsiderar la participación del sector privado y la venta de activos no básicos. Los farmouts, en particular, ofrecen la mejor forma de aumentar la producción de petróleo en los próximos años, dadas las restricciones financieras de Pemex. El riesgo es que ahora el crecimiento se está desacelerando, los ingresos públicos también y mientras esta relación de Pemex con las finanzas públicas no se corrija, siempre será un riesgo latente porque requerirá más y más financiamiento del gobierno.

Mejorar eficiencia del gasto

Entre las recomendaciones de los expertos del FMI se encuentra fortalecer la eficiencia del gasto público para que también sea un promotor del crecimiento y apoyo de desarrollo, ¿cómo lograrlo?

La recomendación es cambiar la composición del gasto hacia una combinación más amigable e inclusiva para el crecimiento, que también permita mejorar la eficiencia de los recursos dirigidos al gasto social. Los beneficios sociales deberían orientarse mejor hacia los más necesitados y, claramente, su sistema de pensiones debería reformarse.

La inversión pública debe incrementarse respecto de los bajos niveles actuales, de tal forma que se maximice la eficiencia de cada peso gastado.

México contaba con uno de los más referidos y replicados programas de asistencia a la pobreza en el mundo, llamado Oportunidades–Progresa. La actual administración lo canceló. Ahora otorga dinero en efectivo a los jóvenes, a los adultos mayores. ¿Este tipo de políticas debería reconsiderarse?

Los programas de protección social de México están fragmentados y hay mucho potencial para aumentar la eficiencia. Tienen más de 8,000 programas a niveles estatal y municipal que deberían revisarse cuidadosamente. En términos más generales, buscar la eficiencia del gasto ayuda a mejorar la calidad y el acceso a la educación universal y a los servicios de salud que darán mejores resultados a largo plazo, con personas más saludables y mejor preparadas.