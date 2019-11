La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los trabajadores de la administración pública federal tendrán derecho a recibir su aguinaldo por el equivalente a 40 días de salario, cuando menos.

Esta prestación será libre de impuestos y el 50% lo deberán recibir antes del 15 de diciembre y el 50% restante será entregado a más tardar el próximo 15 de enero de 2020, puntualizó la dependencia.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el personal civil de confianza, del Servicio Exterior Mexicano y al asimilado a éste y al personal militar en activo se le otorgará una gratificación de fin de año.

Este beneficio será extensivo a personas físicas que prestan sus servicios mediante contrato de honorarios en las dependencias y entidades de la administración pública federal, con cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

La dependencia apuntó que en la gratificación están incluidos quienes reciban haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión de gracia y los deudos de dichas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o con cargo al erario federal.

No obstante, refirió que quienes no tendrán derecho a ambas prestaciones serán las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, y aquellas a las que se cubran percepciones por cualquier concepto no previsto.

Ello incluye al personal a que se refieren los convenios de coordinación técnica de enseñanza con las entidades federativas.

