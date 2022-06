Como parte de las nuevas disposiciones del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0, en julio será obligatorio poner el Código Postal del domicilio del trabajador y no el del empleador, por ello los trabajadores necesitan su Constancia de Situación Fiscal que entrega el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esto para que patrones puedan deducir impuestos.

Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), comentó que la atención física y virtual del SAT está saturada pues son demasiadas las personas que necesitan tener este documento fiscal.

“Son muchos contribuyentes que no han hecho el trámite y estamos a un mes para que se cumpla el plazo de la factura 4.0, es decir si el empleador no tiene el Código Postal del trabajador se marcará error y ocasionará que el patrón no pueda deducir la nómina”, dijo Rodríguez Ambriz a El Economista.

Virginia Ríos, de la comisión técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, dijo en entrevista que para algunos trabajadores no es tan sencillo realizar el trámite de la constancia dado que no conocen las herramientas tecnológicas del SAT, a lo que se suma que la gran mayoría de los trabajadores no cuenta con una cultura fiscal.

Ambos especialistas recordaron a los trabajadores que no deben ser amenazados, ni chantajeados por los patrones si no han tramitado el alta de su Constancia de Situación Fiscal, pues por ningún motivo se debe de pausar el pago del salario.

El SAT recordó que la obligación de la emisión de facturas electrónicas o recibos de nómina con el CFDI 4.0 iniciará a partir del 1 de julio de 2022. Es decir, aún se podrá usar la versión 3.3 y los contribuyentes podrán tramitar su constancia durante junio.

Aquellos contribuyentes que no cumplan con la nueva normativa no serán acreedores de multas o sanciones; sin embargo, el empleador no podrá deducir el pago de impuestos.

El SAT y los empleadores tenían la opción de emitir dichas constancias, sin embargo, para evitar errores, se optó que los trabajadores realicen este trámite, el cual puede ser digital.

