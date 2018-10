A partir de este 1 de octubre, alrededor de 3.8 millones de personas físicas estarán obligadas a utilizar la nueva herramienta Mi Contabilidad para realizar su declaración de pagos provisionales.

En un taller para medios, Luis Enrique Marín, administrador central de Promoción y Vigilancia de Cumplimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), refirió que sólo las personas físicas con ingresos por actividad empresarial, servicios profesionales o arrendamiento serán los obligados a utilizar esta herramienta.

Detalló que a la fecha, en el padrón de contribuyentes se encuentran inscritos 1.9 millones de contribuyentes en el régimen de actividad empresarial, mientras que hay 1.4 millones en el de servicios profesionales y 460,667 en arrendamiento.

“Estos 3.8 millones de contribuyentes, como pertenecen a estos regímenes, no hay otro medio ya para que presenten estas declaraciones”, informó.

“Desde hace tiempo el SAT ha elaborado herramientas para facilitarle la vida al contribuyente (...) Seguimos con esa filosofía”, refirió Luis Enrique Marín.

Agregó que con esta herramienta los contribuyentes podrán declarar de manera más fácil y rápida sus pagos provisionales del Impuesto sobre la Renta (ISR) y los definitivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para facilitar estas declaraciones, añadió, el contribuyente deberá revisar las facturas emitidas y recibidas, clasificarlas y enviar la información al fisco a través de Mi Contabilidad.

Asimismo, con el uso de esta herramienta las personas físicas no se verán obligadas a presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, ya que sus facturas ya estarán precargadas en la aplicación con ese detalle.

Esta herramienta ya era utilizada por las personas morales desde el 2017, la cual les facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales gracias a las diversas características que tiene.

Con esta nueva herramienta, el SAT, a cargo de Osvaldo Santín, agiliza su proceso de digitalización, la cual no sólo ayuda a los contribuyentes, sino que también aporta al fisco información importante de éstos.

Con el lanzamiento de esta nueva herramienta, el fisco pretende facilitarle el cumplimiento fiscal a los contribuyentes, insistió.

Anteriormente, recordó Luis Enrique Marín, los contribuyentes tenían que llevar su contabilidad en papel, mientras que ahora con la herramienta todo eso se facilita de manera electrónica.

“Ése es el gran cambio. Ahora ponemos a disposición del contribuyente información para que no ande buscando en sus papeles o los pierda (...) El contribuyente ya no tendrá que ser un experto fiscal, sino saber bien qué operaciones llevó en el mes”.

Si bien no hay una multa por no utilizar la herramienta Mi Contabilidad dado a que será el único medio que tienen los contribuyentes de estos regímenes para presentar sus declaraciones provisionales y definitivas, sí hay una penalidad para aquellos que no cumplan mensualmente con sus obligaciones fiscales.

Toda la información relacionada con la herramienta estará disponible en el portal del SAT. Además podrán aclarar sus dudas a través de los diferentes canales.