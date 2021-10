La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Miscelánea Fiscal para 2022, con lo cual se turna al pleno de San Lázaro y se espera que la discusión empiece hoy mismo, en conjunto con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y Ley Federal de Derechos (LFD).

El acuerdo de los diputados fue mandar las reservas de las diferentes bancadas al pleno, para que sean discutidas y, en su caso, aprobadas. La Cámara Baja tiene como fecha límite el 20 de octubre para aprobar y turnar al Senado la LIF, LFD y Miscelánea Fiscal.

Luego de poco más de poco más de dos horas de discusión, la Comisión de Hacienda aprobó en lo general y particular el dictamen de la Miscelánea Fiscal con 24 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones. Aún deben dictaminar la LIF y la LFD.

En el dictamen, la Comisión de Hacienda hizo modificaciones a la propuesta del gobierno para hacer precisiones sobre el tema del RFC obligatorio para mayores de edad, luego de la controversia que se armó alrededor de este tema.

Durante la discusión, diputados de la oposición se posicionaron contra la obligatoriedad del RFC para los mayores de 18 años. Marcelino Castañeda Navarrete, del PRD consideró que, durante esta administración, se ha avanzado e impregnado la política del terrorismo fiscal en el sistema tributario.

Lamentó que ahora se plasme la intención de que todos los jóvenes se tengan que adherir al registro federal de contribuyentes, por lo que “en lo general, vemos una miscelánea lesiva con el contribuyente, con la ciudadanía con los jóvenes”, al tiempo que destacó que para enfrentar la pandemia, la miscelánea no cuenta con ninguna aportación para la reactivación económica.

“Todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público”, contestó el diputado morenista Daniel Gutiérrez Gutiérrez y recordó que las obligaciones fiscales se generan cuando se tienen ingresos.

El dictamen de la Miscelánea Fiscal señala que aquellos jóvenes que no cuenten con algún empleo o fuente de ingresos, se tendrán que inscribir en el padrón de contribuyentes en el apartado "Inscripción de personas físicas sin actividad económica", para no generar obligaciones y, por lo tanto, tampoco ser sujetos a sanciones.

El tema del límite a las donaciones de personas físicas a donatarias autorizadas también fue expuesto ya que en la Miscelánea Fiscal 2022 se plantea que el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la UMA, es decir el equivalente a 163,467 pesos, incluidas la donaciones.

Ante ello, Patricia Armendáriz, diputada morenista, comentó que el gobierno federal trata de maximizar la recaudación fiscal con lo propuesto en la Miscelánea Fiscal.

"No es posible que tengamos 14.4% del Producto Interno Bruto (PIB), menos al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (...) Somos muy exigentes en todo lo que tenemos que hacer, pero no tenemos dinero para hacerlo", comentó Armendáriz.

Modificaciones mínimas

Patricia Terrazas, diputada del PAN y quien en la pasa legislatura fue presidenta de la Comisión de Hacienda, criticó que en comparación con ejercicios anteriores, la actual comisión realizó modificaciones mínimas y no significativas, por lo que llamó a realizar un mejor proyecto y no perder el tiempo “en cosas ideológicas”.

La panista añadió que entre las preocupaciones presentes en su partido están las modificaciones al cálculo del costo de maquila, pues “si no atendemos esa preocupación, vamos a estar perdiendo fuentes de empleo, inversión (…) si desalentamos, si no atendemos esta preocupación se nos va a ir las inversiones porque no les estamos viendo el piso parejo”, destacó.

Además de advertir sobre los cambios relacionados al régimen de confianza, que dijo, necesita una cirugía mayor, especialmente en lo relacionado con el pequeño productor, ya que actualmente no tienen obligaciones fiscales si sus ingresos son de hasta 40 salarios mínimos, equivalente a 2 millones 14,000 pesos, sin embargo, destacó que las modificaciones de los dictámenes buscan establecer esta cifra en 300,000 pesos, lo que haría que se cayera en un gran déficit.

El dictamen de la Comisión de Hacienda presentó un beneficio para aquellas personas físicas de menores ingresos, que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas.

Resulta importante eximir del pago del impuesto sobre la renta a aquellos contribuyentes que son personas físicas que realizan exclusivamente dichas actividades, siempre que el monto de sus ingresos en el ejercicio fiscal de que se trate no exceda de 300,000 pesos", se aprecia en el dictamen.

El nuevo Régimen Simplificado de Confianza es la propuesta del gobierno federal para hacer más sencillo el pago de los impuestos para las personas físicas y morales. Además, buscará ampliar la base de contribuyentes entre 15 y 30%, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La administración federal ha propuesto con este nuevo régimen tasas mínimas del Impuseto Sobre la Renta (ISR) de 1 a 2.5 por ciento. Esto es que las personas físicas que ingresen hasta 300,000 pesos pagarán 1% de ISR; hasta 600,000, 1.1%; hasta 1 millón de pesos, 1.5%; hasta 2.5 millones, 2%; y hasta 3.5 millones, 2.5 por ciento.

En el caso de las personas morales la tasa de ISR será de 30%, sin embargo, se está considerando que sea cobrado bajo ingresos efectivos, en vez de ingresos facturados. Cabe recordar que con la creación del nuevo régimen se eliminará el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).

kg