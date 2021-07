No habrá reforma fiscal, en el sentido que no aumentarán los impuestos ya que no se necesita, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

"De una vez se lo adelanto, no va haber reforma fiscal porque cuando se habla de reforma fiscal qué es lo que se entiende, aumento de impuestos, pues no habrá aumentos porque no se necesitan afortunadamente", agregó.

El Presidente, además, reveló, que al 7 de julio los ingresos del Gobierno Federal acumulan 2 billones 286,320 millones de pesos. Esto es un aumento de 4.9% real anual.

De dicho monto, los ingresos tributarios se encuentran en 1 billón 866,634 millones de pesos hasta el día de ayer. Ante ello, mostraron un alza de 1.8% real anual.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) muestra un crecimiento anual real de 10.4% con 558,369 millones recaudados. El Impuesto sobre la Renta mostró una alza de 0.4%, sin embargo es el gravamen con más recaudación con 1 billón 014,383 millones. Finalmente el Impuesto Especial Sobre Producciones y Servicios (IEPS) ha caído 6.6 por ciento.

"Se lo agradecemos a la gente que está contribuyendo a pagar sus impuestos y esto también lo hago extensivo a los empresarios. Antes no se pagaban los impuestos o más bien no los pagaban los de arriba, lo pagaba la mayoría de la gente. Había privilegios, se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos", comentó López Obrador.