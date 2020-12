Casi la mitad de los contribuyentes desconoce los medios de denuncia disponibles en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para señalar irregularidades, actos de corrupción u otros ilícitos relacionados con la institución, de acuerdo con los Estudios y Encuestas de Opinión Pública 2020.

Al tercer trimestre del año, de los contribuyentes encuestados por el órgano recaudador 40% indicó que no sabía que había medios para denunciar o bien, no los conocía. En tanto, se detectó que 24% de los causantes tenía conocimiento de la denuncia en línea, la cual se puede llevar a cabo a través de la página del SAT, por medio del buzón de quejas y denuncias.

Otro de los medios conocidos fue la denuncia telefónica a través de Marca SAT, con 13% de los contribuyentes mencionándola, mientras que 7% indicó conocer la denuncia por medio del correo electrónico y 2% mencionó la denuncia telefónica a través de Quejas y Denuncias SAT.

Por otro lado, 5% de los contribuyentes mencionó otros medios de denuncia, como el teléfono rojo, de forma presencial en el SAT, a través de la aplicación móvil del SAT, en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas y la denuncia en línea contra los servidores públicos federales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Muy pocas denuncias

De los causantes que fueron encuestados por el SAT, 97% refirió que no ha utilizado los medios de denuncia, pero la encuesta no señala si esto es porque no han sido testigos de actos irregulares o porque no han querido.

Mientras que 2% señaló haber hecho la denuncia a través del Buzón de Quejas y Denuncias, mientras que 1% a través de Marca SAT y otro 1% de forma presencial.

Ante los actos de corrupción que puedan ejercer funcionarios del SAT o, incluso gente ajena a la institución, Raquel Buenrostro, jefa del fisco, pidió a los contribuyentes en meses pasados que denuncien cualquier abuso por parte de la autoridad.

“Les pedimos a todos los contribuyentes que, si por alguna razón, sienten un abuso por parte de la autoridad fiscal, que denuncie y nos avise, tenemos las puertas abiertas”, señaló hace algunas semanas.

Detalló que hay personas que se hacen pasar por funcionarios del SAT para obtener dinero de los contribuyentes para sacar citas, incluso con la jefa del SAT.

