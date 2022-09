Jonathan Heath, subgobernador de Banxico, coincide con mercado en que tasa terminará entre 9 y 10%

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath coincide con la expectativa que tiene el mercado de que la tasa nominal podría terminar el año entre 9% y 10 por ciento. Estamos apenas en la parte baja del terreno restrictivo, resaltó y sería importante mantener el diferencial de tasa con la Fed.



Sin embargo matizó que en la Junta de Gobierno de Banxico no todos piensan igual, y cada uno otorga un peso diferente a los factores que generan presión en los precios.



Al participar en un webinar organizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reconoció que los precios de productos más presionados en este momento, son los de alimentos, alimentos procesados y servicios vinculados a estos segmentos, como son restaurantes, taquerías y fondas.



Al subir la tasa nominal y mantener el diferencial con la de Estados Unidos, se limita el riesgo de más salidas de capital que pueden afectar al tipo de cambio, lo que a su vez podría impactar en los precios de productos importados y de la inflación, destacó.



En la conferencia titulada “Descifrando el desafío de la inflación”, destacó que si hubo algún error en el inicio del ciclo alcista de tasas, lo tuvo la Fed.



“El error no fue si nosotros empezamos antes a mover la tasa, sino que la Fed se retrasó en hacerlo y están pagando el precio (...) pues se aceleraron los efectos de segundo orden”.



Nosotros (en Banco de México) entendimos que el fenómeno de la inflación no era transitorio, era mucho más complejo y debíamos tener una política no tan expansionista.



En un momento dado nuestras alzas fueron más prudentes y relativamente cautelosas, reconoció. Y consideramos que sí ayudaron a contrarrestar la presión de inflación. Si no hubiéramos arrancado así (desde junio de 2021), hoy tendríamos una inflación mucho mayor.

rrg