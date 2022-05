La temporada de descuentos del Hot Sale de este año, que se realizará del lunes 23 al martes 31 de mayo estará marcada por el uso de Inteligencia Artificial (IA) de distintas plataforma tecnológicas, las que tendrán como principal objetivo lograr la personalización de experiencia en el cliente.

Conocer bien al cliente será un factor clave, para facilitarle las compras y sobresalir durante esta temporada, de acuerdo con Adobe Commerce, plataforma de venta on- line, este factor hace sentir a los clientes que cada producto es único.

“La personalización ahora va a ser bien importante dentro de la experiencia de usuario. Es justamente a través de la Inteligencia Artificial que esto será posible, ya que con la información de comportamiento de compra, se puedan dar ofertas en tiempo real”, comentó Mario Juárez, Enterprise Sales Manager en Adobe Commerce.

Los consumidores exigen una experiencia cada vez más personalizada, conveniente y rápida, 64% de los compradores espera que los marketplaces interactúen en tiempo real, mientras que 80% se encuentra dispuesto a negociar con los comercios, si le ofrecen una experiencia personalizada, de acuerdo con el informe “The Future of Sales and Marketing is Here”, de Boston Consulting Group (BCG).

“Mediante distintos algoritmos, unos más automatizados y otros no tanto, hacemos análisis históricos de los productos, además sumamos información de búsquedas en Google, búsquedas de tendencias, que al final todos esos datos se introducen en distintos programas como Python, y los algoritmos pueden predecir la demanda” expresó Alejandro Caballero, director marketplace de Mercado Libre México.

Por su parte Juárez, explicó que los datos juegan un papel clave para ofrecer experiencias personalizadas, por lo que los comercios electrónicos, los pequeños y más grandes deben adaptarse a herramientas de IA y aprendizaje automático.

“Antes decíamos que el precio era lo más importante después que los vídeos lo eran, luego el contenido, más tarde la experiencia de usuario, hoy el rey son los datos; quien sabe integrar sus datos y tiene herramientas para personalizar es el que rompe todo el patrón”, agregó Juárez.

Durante la semana de descuentos las herramientas de IA también ayudarán a los marketplaces a detectar falsas ofertas, según lo expresado por Caballero, los algoritmos más complejos también pueden detectar cambios de precios en productos para ofrecer falsos descuentos.

Semana de ofertas

Búsqueda en Internet

La Asociación Mexicana de Venta Online prevé que 19% de los consumidores buscará productos en Internet y realizará la compra presencialmente.

Sólo compra digital

De los encuestados, 86% destacó que únicamente interactuará por un canal digital durante la temporada de descuentos.

Mejora experiencia

Según Adobe Commerce, la IA y el aprendizaje automático se puede adaptar a ofrecer mejores experiencias.

Hot Sale 2021

En el Hot Sale del 2021, participaron 11.6 millones de compradores, se generaron 567 millones de visitar a sitios de comercios participantes.

Falsedades

