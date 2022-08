Inflación se mantiene por encima de objetivo de Banco de Japón, presiones sobre precios se amplían

La inflación al consumidor de Japón se aceleró en julio hasta alcanzar el ritmo más rápido de los últimos siete años y medio, impulsada por los precios de los combustibles y las materias primas, lo que aumenta el costo de la vida de los hogares que aún no han experimentado aumentos salariales significativos.



En una señal de la ampliación de la presión sobre los precios, el llamado índice "básico", que elimina no sólo el impacto de la volatilidad de los alimentos frescos, sino también los costos de la energía, también subió en julio al ritmo anual más rápido en más de seis años.



El índice de precios al consumo (IPC), que excluye los precios de los alimentos frescos, subió un 2.4% en julio respecto al año anterior, igualando la previsión promedio del mercado, mostraron el viernes los datos del Gobierno.



El alza se produjo tras un aumento del 2.2% en junio y supuso el cuarto mes consecutivo en que la inflación subyacente de los consumidores superó el objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón. También fue el ritmo más rápido desde diciembre de 2014, excluyendo los efectos del alza del impuesto sobre las ventas.



Dado que la inflación sigue siendo modesta en comparación con otras economías importantes, es probable que el Banco de Japón siga siendo una excepción al mantener unas condiciones monetarias muy flexibles.



El índice subyacente, que elimina el efecto de la volatilidad de los alimentos frescos y la energía, subió un 1.2% en julio con respecto a hace un año, el más rápido desde diciembre de 2015.



El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ha subrayado que la entidad no abandonará su programa de estímulo masivo hasta que la demanda de los consumidores se recupere.

