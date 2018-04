Los indicadores Coincidente y Adelantado no presentaron cambios respecto al mes anterior, de acuerdo con los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos de la economía mexicana de enero y febrero, respectivamente.



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en enero de este año el Indicador Coincidente –que refleja el estado general de la economía- se situó por debajo de su tendencia de largo plazo, al presentar un valor de 99.8 puntos y no observar cambio respecto al mes anterior.



Señaló que el comportamiento del Indicador Coincidente, en el primer mes del año, fue resultado del avance de cinco de los seis componentes cíclicos que lo integran.



Así, los componentes que aumentaron en enero fueron el indicador global de la actividad económica en 0.02 puntos, el de la actividad industrial 0.10 puntos, el del número de asegurados permanentes en el IMSS 0.02 puntos, la tasa de desocupación urbana en 0.09 puntos, y las importaciones totales en 0.06 puntos, respecto al mes inmediato anterior.



Por el contrario, el único componente que cayó en el primer mes de este año fue el índice de ingresos por suministro de bienes y servicios al por menor en 0.12 puntos.



Al incorporar la información de enero del 2018, el Indicador Coincidente observó un comportamiento similar al difundido el mes anterior, añadió.



El Inegi reportó que el Indicador Adelantado para febrero del 2018, que busca señalar anticipadamente los puntos de giro del Indicador Coincidente, se situó por arriba de su tendencia de largo plazo al mostrar un valor de 100.3 puntos y no registrar variación con respecto a enero.



Refirió que la evolución del Indicador Adelantado en febrero de este año fue consecuencia del desempeño negativo de cuatro de los seis componentes que lo conforman.



Los componentes que crecieron en febrero fueron el indicador de confianza empresarial en 0.14 puntos y el índice bursátil Standard & Poor’s 500 de Estados Unidos en 0.01 puntos, respecto al mes previo.



En tanto, lo que retrocedieron fueron el de la tendencia del empleo en la manufacturas 0.17 puntos, el Índice de Precios y Cotizaciones la Bolsa Mexicana de Valores 0.10 puntos, el tipo de cambio real 0.04 puntos y la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) 0.04 puntos menos.



Al incorporar la información de febrero del 2018, el Indicador Adelantado mostró un ritmo de crecimiento menor al publicado el mes previo, añadió el organismo.