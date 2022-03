El marco macro se está recomponiendo, pero la base nominal se mantiene anclada. Yo creo que todavía es muy temprano para adelantar el cierre fiscal, creo que hay que evaluarlo”.

Acapulco, Gro.- La persistencia del efecto del Covid-19 en las cadenas de valor y transporte, así como las tensiones en Europa del Este, tendrán un impacto muy importante en el marco macroeconómico planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); sin embargo, la dependencia confía en que se mantenga anclada la base nominal.

Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda, dijo en entrevista con El Economista, que estos factores llevarán a un menor crecimiento económico del esperado, así como un mayor nivel de inflación del que se había planteado el año pasado.

“Va a haber revisiones a la baja en las estimaciones de crecimiento de prácticamente todo el mundo. Hacia el 2023 y el 2024 tal vez algunas economías avanzadas sigan sufriendo estos efectos, y México no estará exento a estos impactos. Es muy probable que se recomponga el marco macroeconómico. Vamos a ver más inflación, un poquito de mayores tasas de interés, probablemente el crecimiento va a ser menor, pero la recuperación va a continuar”, dijo en el marco de la 85 Convención Bancaria.

El funcionario explicó que si bien los estimados de inflación y crecimiento económico de este 2022 se modificarán, se mantendrá “anclada la base nominal”, con la cual se formuló el Paquete Económico de este año.

“El marco macro se está recomponiendo, pero la base nominal se mantiene anclada. Yo creo que todavía es muy temprano para adelantar el cierre fiscal, creo que hay que evaluarlo y tomaremos decisiones cercano al Paquete Económico 2023, en septiembre”, declaró.

Destacó que si bien se dejarán de recaudar impuestos por los estímulos fiscales que se están otorgando a la gasolina, esto se verá compensado por mayores ingresos petroleros, con lo que Pemex recibirá mayores ingresos.

“Cuando sumemos el balance del sector público, mas o menos vamos a salir equilibrados, por eso digo que en este momento va a ser neutral (el impacto) sobre el balance del sector público”, abundó.

La Secretaría de Hacienda estimó, el año pasado, que México continuará con la recuperación económica y registraría una expansión de 4.1% este año, pronóstico que ante el panorama mundial actual, parece muy optimista.

En tanto, para la inflación se calculó un nivel de 3.4%, cifra muy por debajo de lo registrado en la primera quincena de marzo de 7.29 por ciento.

Asimismo, el precio del petróleo se ha visto superado en las últimas semanas. El estimado de Hacienda era de un precio de 55.1 dólares por barril; sin embargo, en días pasados se ha cotizado hasta por arriba de los 100 dólares.

Reglas de fondos de estabilización

Respecto al saldo en los fondos de estabilización,–que se usaron ante la crisis por el Covid-19–, Gabriel Yorio dijo que si bien se cuentan con recursos, no es tan fácil volver a nutrir estos fondos por las reglas con las que operan.

“México tiene fondos de estabilización con reglas muy claras para su uso, pero no tiene reglas claras de cómo nutrirlos. Entonces cuando los nutres o les pones dinero al fondo es de manera casuística, es porque sobró dinero, hay ingresos excedentes y esos se depositan en el fondo de estabilización”, explicó el subsecretario.

No obstante, los ingresos excedentes son destinados a otros rubros y, de quedar un sobrante, se destinan a los fondos.

“Eso no quiere decir que no tenemos buffers, o que no tenemos colchones. Derivado de las reglas es difícil en este momento depositar recursos en un fondo (...) Hay que modernizarlo y actualizarlo (las reglas de los fondos) a los nuevos tiempos”.

El año pasado se obtuvieron ingresos excedentes de alrededor de 200,000 millones de pesos. Yorio González explicó que este dinero sobrante es algo que ya no se puede gastar y, por lo tanto, se deposita a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Banca de desarrollo

La función de la banca de desarrollo no sólo debe ser la de proveer garantías, sino también mostrar flexibilidad para atacar las fallas de mercado existentes, precisó el subsecretario de Hacienda.

”Usualmente se piensa que un rol de la banca de desarrollo es solamente proveer garantías para detonar el crédito y esto no necesariamente sucede, o no necesariamente las garantías le abren acceso a las empresas o personas que no han tenido acceso al financiamiento", señaló.

Dijo que en los últimos años la banca de desarrollo ha mudado su modelo a uno mixto, en donde se ubican en el primer y segundo piso, en donde si bien se continúe trabajando con garantías, también se tenga una visión crédito directo.

Primer bono sustentable en pesos

Durante la inauguración de la 85 Convención Bancaria, Yorio González anunció el primer bono sustentable denominado en pesos, llamado BOND-ESG.

“Este año emitiremos el primer bono sustentable denominado en pesos que se llamará BOND-ESG (…) Estamos próximos a hacer la primera emisión”, dijo frente a los banqueros.

Este nuevo bono será un instrumento a tasa revisable, referenciados a la nueva TIIE de fondeo y estarán alineados al Marco de Referencia de Bonos Soberanos Sostenibles.

El funcionario explicó, en su cuenta de twitter, que este es uno de los pasos para desarrollar del mercado local de deuda sustentable.

Asimismo detalló que se busca que los bonos sustentables contribuyan a que la mayoría de los recursos de la economía mexicana se movilicen hacia acciones que combatan las brechas y los rezagos sociales, y sean amigables con el medio ambiente.

