Dentro de los cambios en materia fiscal que entrarán en vigor este 2022, está el complemento de la Carta Porte y por ello el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que existirán tres meses de prueba sin sanciones para que los autotransportistas se familiaricen con el complemento de la Carta Porte.

“El complemento Carta Porte entrará en vigor el 1 de enero de 2022, sin embargo, los contribuyentes tienen hasta el 31 de marzo de 2022 como periodo de transición para emitir correctamente su factura electrónica con complemento Carta Porte sin multas y sanciones”, reveló el organismo federal.

Estimaciones del SAT revelan que el complemento de la Carta Porte dejaría al erario 150,000 millones de pesos al año.

El catedrático de la UNAM, Juvenal Lobato Díaz recordó que la importancia del complemento de la Carta Porte es que si no se emite la factura (Comprobante Fiscal Digital por Internet, CFDI) no será deducible el pago, no será acreditable el IVA y la autoridad pudiera presumir que el transportista realiza contrabando.

“Por ello se vuelve fundamental el complemento de la Carta Porte… En caso que no se realice bien el complemento de la Carta Porte podrán existir casos de extorsión en carreteras… Esperemos que salga bien, pero ha sido un tema difícil y complejo”, dijo en entrevista.

De acuerdo con Raquel Buenrostro, jefa del SAT, el complemento de la Carta Porte es importante para combatir la informalidad laboral debido a que los “grande informales” se encuentran en el contrabando de mercancías.

El CFDI tiene complementos de diferentes tipos, por ejemplo de hidrocarburos. Entonces, el SAT agregó un complemento a la factura (CFDI) de los transportistas que servirá para vigilar el ingreso del transporte de mercancías, así como de los transportistas.

De acuerdo con Lobato Díaz, la regulación está impactando muy fuerte a las empresas porque se cambia todo el esquema fiscal y de autotransporte. Asimismo, al SAT le ha costado trabajo comprender los efectos de la medida del complemento Carta Porte. No obstante, el periodo de no sanción es bienvenido.

“Hay que preguntarle al gobierno si ellos están listos para uno de los principales transportistas como Pemex. Uno de los principales motivos para realizar este complemento es para evitar el huachicol fiscal. No sabemos si Pemex u otras empresas del gobierno estén ya listas”, insistió el catedrático de la UNAM.

El SAT dio a conocer el domingo que el contrabando fue uno de dos motivos de que la recaudación del Impuesto Especial sobre Producciones y Servicios (IEPS) disminuyera 17.5% al cierre del 2021 en comparación con el 2020. De acuerdo con cifras preliminares, el IEPS recaudó 400,726 millones de pesos.

Cabe recordar que el CFDI (de ingreso y de traslado) con complemento Carta Porte fue sometido a discusión pública en diciembre del 2020 para entrar en vigor el primero de junio del 2021. No obstante, lo prorrogaron a septiembre, después a diciembre y finalmente entró en vigor en enero del 2022.

No se requerirá dentro de ciudades

El SAT detalló que el complemento Carta Porte no se requiere para la circulación dentro de las ciudades.

A quienes utilicen vehículos de carga ligera para transitar en un tramo cuya longitud de carretera federal no exceda los 30 kilómetros tampoco se les solicitará.

Tampoco será necesario para camionetas y grúas de carga ligera que transiten por vías locales.

Asimismo, sólo las autoridades federales son las facultadas para requerir el complemento a los autotransportistas.

