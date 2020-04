Dos grupos de acreedores internacionales de Argentina rechazaron el lunes la oferta de reestructuración de deuda soberana del país sudamericano, por considerar que está muy por debajo de sus expectativas y que no hubo suficiente diálogo con Buenos Aires.

El comunicado del Comité de Acreedores de Argentina (ACC, por su sigla en inglés) es una de las primeras respuestas de los tenedores de bonos argentinos a la oferta, que permanecerá en pie durante cerca de 20 días.

"El ACC ha revisado la propuesta hecha por Argentina, lamentablemente no puede apoyarla", señaló el comité en un comunicado donde agregó que la "oferta unilateral (argentina) ha quedado muy por debajo de las expectativas de los tenedores de bonos, no habiendo existido discusiones significativas".

La semana pasada, el Gobierno del presidente argentino Alberto Fernández ofreció un recorte de intereses del 62%, un periodo de gracia de tres años y una quita de capital del 5.4% sobre su deuda externa, de cerca de 70,000 millones de dólares, que el país considera que por ahora no puede pagar.

"Externalizar ajustes en los tenedores de bonos internacionales —quienes esencialmente representan ahorros extranjeros frutos del esfuerzo— no conseguirá el objetivo de alcanzar una solución sostenible para la deuda argentina", agregó el grupo.

El país agroexportador, que ha estado lidiando con recesión, una inflación persistente y una creciente crisis de la deuda, está luchando para evitar una cesación de pagos y ha dicho que quiere encontrar un camino amigable con los acreedores, aunque no ha resultado simple.

Por otro lado, uno de los asesores del ACC dijo a Reuters que el comité estaba coordinando con otros grupos de acreedores y con bonistas que no están asociados a ningún grupo.

"Consideramos que hay un alineamiento amplio en el mercado con nuestro comunicado", explicó.

Un segundo grupo de tenedores de bonos de Argentina que incluye AllianceBernstein, Amundi Asset Management, Ashmore Investment Management Limited, BlackRock Financial Management, Inc. y Fidelity Management & Research Co., entre otros, también rechazó el lunes la oferta argentina.

El grupo, que en conjunto posee más del 25% de los bonos de Argentina posteriores a 2016 y más del 15% de los bonos emitidos tras la última reestructuración de deuda, dijo que no puede aceptar los términos de la propuesta del Gobierno.

"Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del Grupo y otras partes interesadas, las propuestas contenidas en los comunicados de prensa publicados recientemente no son los que el Grupo puede o apoyará", dijo en un comunicado.

"El Grupo ha expresado su apoyo a un plan de reestructuración que difiere vencimientos a corto plazo y proporciona más de 40,000 millones de dólares de alivio en el flujo de efectivo de Argentina en los próximos años", agregó.

Un portavoz del Ministerio de Economía no quiso hacer comentarios sobre el rechazo de los acreedores.

Los bonos argentinos en plaza extrabursátil local subían el lunes un 5.3% en promedio, mientras que el riesgo país bajaba 112 unidades a 3,384 unidades cerca del mediodía local.

La reestructuración de la deuda soberana es un objetivo clave para el presidente Fernández que a su vez lucha por mantener a flote una economía que hace dos años está en recesión y que ahora sufre los efectos del coronavirus. En Argentina, hay 2,941 casos confirmados de Covid-19, de los que 134 fallecieron.