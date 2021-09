El gobierno de México está en “plena posición” para seguir apoyando a Petróleos Mexicanos (Pemex), declaró Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Para los mercados, desde nuestro punto de vista, sería un poco tarde venir con una propuesta de cambio de ley energética de nivel constitucional, independientemente del capital político que eso requeriría. Esto nos impone la necesidad de actuar con respecto a Pemex en términos muy ad hoc, pero sí queremos ser muy enfáticos al mismo tiempo que hagamos esto de recalcar al mercado y a los analistas, y al congreso, que el gobierno está en plena posición para seguir apoyando Pemex”, declaró durante su participación en un seminario web organizado por Moody's.

Al ser cuestionado sobre la petrolera, el secretario de Hacienda indicó que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es que la dependencia se acerque más a Pemex y darle una mayor retroalimentación. Gracias a esto, la relación hoy en día con la llamada empresa productiva del estado es mucho más fuerte.

“Pensamos que a nivel microeconómico se pueden hacer, todavía, muchas cosas (…) sin duda, es una relación que va a ser mucho más cercana la que tenga la SHCP con Pemex”, aseguró.

Respecto a las finanzas públicas, el funcionario destacó que, pese a la pandemia, el año pasado la recaudación de impuestos logró incrementar y aseguró que se cumplirá con la promesa de no elevar las tasas de impuestos.

Asimismo, defendió la utilización de los varios “fondos de ahorro” que se usaron el año pasado para enfrentar la crisis, los cuales fueron usados para evitar la contratación de deuda y que esta incrementara aún más, como pasó en otros países.

“Le tenemos mucho respeto a la pandemia y a todas sus consecuencias y riesgos, pero no está en el mismo nivel incertidumbre de 2020 que amerite que estemos apurándonos por fondos de emergencia adicionales que ciertamente creemos que hay que reconstruir, a partir de los flujos presupuestales que vienen a futuro, pero no estamos en este momento, no es la principal preocupación la falta de saldos en esos fondos de ahorro”, señaló.

El año pasado, Hacienda usó 204,000 millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) para compensar la brecha en ingresos respecto a lo aprobado y evitar una contracción en el gasto. Con ello, el FEIP empezó el 2021 con un saldo de 9,498 millones de pesos.