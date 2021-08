El gobierno de Andrés Manuel López Obrador seguirá enfocando sus esfuerzos a aumentar los ingresos a través del combate a la evasión, elusión y defraudación fiscales, y no a través del incremento de tasas tributarias o de nuevos impuestos, indicó Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“En lugar de incrementar la carga fiscal sobre los contribuyentes cumplidos, la estrategia tributaria se concentrará en aquellos que deliberadamente evaden al fisco”, aseveró durante su participación en la Reunión Plenaria de la bancada de Morena, en el Senado de la República.

En los últimos dos años, señaló Ramírez de la O, se ha logrado fortalecer la recaudación tributaria a través de la simplificación administrativa, además del combate que se ha hecho contra delitos fiscales, lo que se ha facilitado con la aprobación de reformas y modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF) y leyes fiscales.

En este sentido, detalló que el Paquete Económico 2022, que se entregará el próximo 8 de septiembre, contendrá adecuaciones en el marco tributario para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los pagadores de impuestos. “El paquete se enfocará en el planteamiento de adecuaciones para la simplificación administrativa”.

Las declaraciones, además de ir en línea con lo dicho desde el inicio del sexenio por el presidente López Obrador, también concuerdan con la estrategia en la que ha hecho énfasis el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Raquel Buenrostro.

Evasión "descomunal"

Hace unos días, la jefa del SAT dijo que la evasión de impuestos asciende, al menos, a un billón de pesos, una cifra “descomunal” y mucho mayor a lo que ella se imaginaba.

Por ello, desde su llegada al SAT, la jefa del fisco ha ido tras los grandes contribuyentes. El año pasado, en medio de la pandemia, los ingresos tributarios se lograron mantener gracias a los acuerdos a los cuales llegó el órgano recaudador con grandes empresas como Walmart, IBM, América Móvil y otras que tenían adeudos.

De acuerdo con analistas, la estrategia de combatir la evasión fiscal e ir por grandes contribuyentes es buena ya que brinda cierta confianza a los contribuyentes de que la ley se aplica para todos y, a su vez, aumenta la recaudación; sin embargo, este último beneficio pudiera ser temporal.

“Si no hay ningún anuncio distinto o algún tema sobre la mesa, sí pensaría que habrá un SAT más fiscalizador, aunque quizás ahora ya no sólo enfocándose en los grandes contribuyentes, sino también a los medianos, hacia sectores que no han sido fiscalizados, descartando a los pequeños causantes porque ahí es donde está la base de votantes”, dijo Juvenal Lobato, catedrático de la UNAM.

En este tenor, Manuel Aguilar, Socio Director de Baker Tilly México dijo que el SAT cuenta con las herramientas y tecnología necesarias para aplicar una mayor fiscalización sobre los contribuyentes.

Finanzas públicas estables

Además de asegurar que no habrá nuevos o aumento de impuestos, Ramírez de la O aseguró a los legisladores que se tendrán finanzas públicas estables, con prudencia fiscal y una deuda pública estable.

“El paquete fiscal está diseñado para mantener la deuda pública estable y para mantener la prudencia fiscal (...) Presentaremos el 8 de septiembre un Paquete Económico equilibrado entre ingreso y gasto, responsable y realista”, subrayó.

Asimismo, garantizó que la “vocación social” se reflejará en el Paquete Económico, y que se garantizará el gasto social. En este punto, agregó que aumentar los recursos que se destinan a los programas sociales tendrá un efecto contracíclico en la economía, y favorecerá a las familias que sean beneficiarias de ellos.

Agregó que el Paquete Económico 2022 estará enfocado sobre tres pilares. El primero de ellos es continuar con los apoyos sociales para el bienestar, el segundo se enfocará a la estabilidad y solidez de las finanzas públicas y, el último, en apoyar proyectos regionales de desarrollo, los cuales son detonadores de “efectos secundarios” sobre la actividad, el empleo y el bienestar.

