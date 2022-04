El gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaría preparando incentivos fiscales para atraer a las empresas, y por ende la inversión, en la zona del Istmo de Tehuantepec.

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que el presidente López Obrador está interesado en desarrollar la región, por lo que se está dialogando con las empresas para ver qué tipo de estímulos se podrían otorgar.

"El presidente nos ha pedido que pensemos en un esquema de incentivos para la zona del Istmo. Todavía no se publica, lo estamos estudiando", comentó el funcionario durante su participación en un foro organizado por la American Society Council of the Américas.

Yorio explicó que si bien en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no les gusta mover la estructura fiscal por los temas de eficiencia recaudatoria, han detectado que en este caso hay oportunidad de implementar incentivos fiscales.

"El presidente está interesado en desarrollar la zona, generar empleos, generar también un impacto permanente en la región en cuanto a su desarrollo y de equidad. Lo que estamos dialogando con las empresas, en varias reuniones, es qué tipo de incentivos fiscales les pueden ser útiles. El esquema es uno que les permita incrementar su tasa de retorno para realizar inversiones focalizadas en la zona y, al mismo tiempo, mantener las inversiones continuas", dijo.

En este sentido, señaló que el paquete de estímulos en el cual están pensando en la SHCP es uno que tenga que ver con el IVA y el ISR, sin dar mayores detalles.

Recordó que en las ciudades fronterizas de la zona norte del país existen incentivos fiscales, con tasas de ISR e IVA reducidas, que ha ayudado a que empresas se localicen en esa zona. En tanto, también se ha implementado una estrategia similar en la frontera sur.

kg