Entre 20 y 30 grandes contribuyentes deben 100,000 mdp: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado entre 20 y 30 grandes contribuyentes que tienen adeudos fiscales por aproximadamente 100,000 millones de pesos.

“(Son como 20 o 30) que no han pagado, que deben, son empresas nacionales y también extranjeras. Entonces, vamos a hacer una revisión. En algunos casos es porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo”, comentó el mandatario desde Palacio Nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles el mandatario adelantó que la semana próxima tendrá una reunión con todo el equipo del SAT, a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, con motivo de dichos adeudos fiscales por parte de estos 20 o 30 grandes contribuyentes.

“El martes me vio la directora (sic) del SAT con el director de los grandes contribuyentes (Antonio Martínez Dagnino) y me dieron a conocer una lista de quiénes se están rezagando”.

En la misma conferencia, López Obrador sostuvo que los despachos contables también se mal acostumbraron a realizar trampas al Servicio de Administración Tributaria, sin embargo al final de cuentas “se les descubren sus malas prácticas”.

Además, el Presidente comentó que los despachos contables tenían a personas trabajando dentro del Servicio de Administración Tributaria. “Mucha gente del SAT se iba a trabajar a despachos particulares con empresas”.

No está agotado el cobro de créditos fiscales: SHCP

Por la tarde, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, fue cuestionado por Senadores durante su comparecencia con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, sobre el cobro de créditos fiscales a empresas, principalmente de los llamados grandes contribuyentes, y les aseguró que “no está agotado”.

El titular de Hacienda aseveró que la dependencia está aplicando la ley a través del SAT en cuestiones tributarias.

“De inicio, el SAT recortó la fruta que cae bajo el árbol, que son los créditos fiscales que eran fáciles de cobrar, pero quedan muchos otros”, declaró al ser cuestionado por los legisladores.

Explicó que los créditos restantes no son tan fáciles de cobrar porque han empezado algún tipo de procedimiento jurídico, como litigios o arbitrajes, lo cual hace que se requiera de más tiempo para cobrarlos.

Les aseguró que el gobierno no “quitará el dedo del renglón” respecto a este tema, el cual ha sido un impulso para la recaudación de impuestos, incluso en el peor momento de la crisis provocada por el Covid-19.

“Tenemos todo el derecho de hacer estos reclamos de créditos fiscales y tenemos la entereza de que aquí no hay espacio para condonar pagos, porque ya está prohibido en la Constitución”, dijo, recordando que en años pasados se eliminó la condonación de impuestos como parte de las medidas para evitar la evasión y elusión fiscal.

Aseguró que el presidente López Obrador tiene total confianza en el equipo encargado de llevar a cabo estos cobros, ya que “no está en combinación con intereses que no sean del gobierno”, por lo que desde Hacienda creen que no está agotado el cobro de los créditos fiscales.

De acuerdo con datos del SAT, al mes de agosto se reportaron poco más de 2 millones de créditos fiscales, por un valor de 1.6 billones de pesos. De estos, 999,476 millones de pesos están en controversia, es decir, los contribuyentes interpusieron algún litigio.

Fallo unánime del TFJA a favor del SAT

Grupo Mexicano de Desarrollo deberá pagar al fisco 926 millones de pesos

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) falló por unanimidad de 11 votos a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que reciba el pago de impuestos por 926.3 millones de pesos que adeuda Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) desde el 2017.

En el juicio contencioso administrativo número 71/18-ERF-01-7/1364/19-PL0104, el magistrado Manuel Hallivis Pelayo explicó ante el Pleno de la Sala Superior del TFJA que subsiste la legalidad de la determinación del crédito fiscal (adeudo) y como consecuencia los accesorios determinados por la fiscalizadora (el SAT) son procedentes aplicando el Código Fiscal de la Federación.

“De esta forma y al no haber más conceptos de impugnación es que con todo respeto propongo a ustedes magistrados que se reconozca la validez tanto de la resolución impugnada como de la recurrida”, dijo el magistrado.

Hallavis Pelayo comentó que se revisó el argumento del contribuyente en dónde expone que la autoridad no revisó las pruebas exhibidas durante el procedimiento de fiscalización, sin embargo se llegó a la conclusión de que tal argumento es infundado.

GMD argumentó que es ilegal que la autoridad –para determinar el valor del límite de la disminución de la pérdida en la enajenación de acciones de la sociedades controladas– haya utilizado solamente el capital contable actualizado de las sociedades emisoras que las acciones.

A lo cual, el magistrado Hallivis comentó que el capital contable es el elemento más confiable para verter la capacidad económica y financiera de la empresa emisora de la acción por ser la parte real y determinar el capital que refleja sus movimientos monetarios en relación con utilidades y pérdidas en un momento determinado.

GMD se unirá a la lista de BBVA, Femsa, Walmart, IBM, Grupo Modelo, Genomma Lab y América Móvil que también tuvieron que pagar impuestos de ejercicios fiscales pasados. (Santiago Nolasco)

¿Qué es un gran contribuyente?

El SAT considera a un gran contribuyente a aquel que declara ingresos por más de 1,500 millones de pesos al año.

