En la celebración de la Nochebuena para darle paso a la Navidad, las familias se reúnen y realizan un brindis con vino u otra bebida alcohólica para desear un mejor ciclo, ya sea salud, amor, abundancia o alegría.

Según datos de Statista en el mundo se consumieron aproximadamente 235 millones de hectolitros de vino durante el 2020.

El Consejo Mexicano Vitivinícola estima que en el último lustro, el consumo de vino se ha incrementado de 450 a 950 mililitros per cápita en nuestro país, lo que representa el 0.5% del consumo global. Sin embargo, la producción nacional solo alcanza para satisfacer el 30% de la demanda interna.

“El consumo de vino que había en México hasta hace 15 años estaba hecho para un sector de la sociedad que se consideraba un experto, es un tema cultural y nos viene de los españoles. El vino lo trajeron a México los sacerdotes jesuitas quienes sembraron los primeros viñedos a finales del Siglo XVI, la Bodega de Casa Madero es de esa época, fue fundada en 1597 la vitivinícola más grande de América”, comentó Antonio Mezher Rage, director general de Importaciones y Distribuciones Internacionales (IDI).

En entrevista con El Economista, el directivo dijo que la ingesta per cápita de vino en México es de apenas 1 litro al año frente a países del continente europeo donde el consumo llega a un litro por semana. “Hay alrededor de 5,000 etiquetas en México en la categoría de vinos, con un código de barra diferente, la categoría más competida en la parte de alimentos y bebidas”.

Dijo que hace unos 20 años, era muy complicado el tema del vino desde la selección, con qué lo tomas, el tema de descorcharlo. Con la marca Riunite, parte del portafolio de IDI, acercó el vino a la gente. “Tiene una cápsula que permite una mayor duración del vino y tiene bajo nivel de alcohol que va entre 8 y 10% de grado alcohólico. “Nuestra marca empezó a abrir un segmento sobre todo para las mujeres y los millennials que no les gustan los vinos tan fuertes, y que prefieren un vino afrutado, que sea menos astringente, que no sea tan seco y que les permita hacer combinaciones. Abrió un segmento diferente en el consumo de vino”.

Mencionó que durante la pandemia fue su mejor año. “Hubo un efecto en donde había escasez de cerveza y la gente empezó a tomar vino y se observó un pico en el consumo, porque estando en casa se toma el vino y además el comercio electrónico ha desarrollado nuevos canales de venta”.

Complicaciones

Durante esta crisis Covid-19, la llegada de los vinos importados se ha ido complicado en su movimiento. “El tema de los fletes logísticos es un problema grande, con toda la crisis que hay postpandemia en Asia sobre todo en China, con toda la exportación que tienen por requerimientos en Estados Unidos tiene topado todos los barcos, los puertos y los contenedores. Mucho de lo que hicieron fue mover buques y contenedores de Europa hacia Asia por el costo. “A nosotros nos ha representado el costo marítimo arriba del 320%, ese es el primer el sobrecosto. Adicionalmente, existe una crisis mundial de vidrio, cartón y aluminio, una escasez de insumos secos”.

Explicó que además de lo anterior, en este año la cosecha fue 25% menor por temas climatológicos de sol y de agua. “Inminentemente habrá un aumento de precios en los vinos para el 2022 de toda la industria. Es imposible soportar precios de aumentos de insumos, la inflación de México (7.45% anual) y de Estados Unidos, además de que el tipo de cambio peso-dólar se ha presionado, todo repercute”, mencionó Mezher Rage, quien cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el mercado de consumo en México.

Planes

“La expectativa es que en 5 o 7 años dupliquemos el consumo, es decir dos litros per cápita y nosotros seguir conteniendo la misma participación de mercado. El crecimiento al 100% en facturación por lo que se vuelve un negocio muy atractivo”, dijo Mezher Rage, quien dirige IDI, que tienen 10 marcas como bodega (Riunite, Santa Rita, Bodega Santa Julia, Cantine Maschio, Bodegas Torre Oria, Bolla, y en destilados Ron Abuelo Panamá, Williams Humbert, Tequila Honor).

“El bono poblacional que tiene México de los jóvenes entrando a la mayoría de edad es enorme, hay millones de mexicanos que entran legalmente al consumo del vino, todos esos jóvenes que antes tomaban coolers o la cerveza, hoy empiezan a tomar vino. Ese bono poblacional está beneficiando al consumo del vino y es algo que va a durar muchos años”, insistió.

En cuanto a los planes para el 2022, mencionó que para Riunite (la marca que representa el 80% de su facturación) van a ampliar la línea hacia los vinos tintos. “El Lambrusco es una cepa, como lo es el Cabernet Sauvignon o un Merlot. Hay otras cepas que son parecidas o similares en cuanto a temas organolípticos al Lambrusco que se llama Lanchelota. Actualmente, lo que tenemos es un vino tinto, un vino rosado y uno blanco la idea sería tener un segundo vino tinto en el anaquel que es lo que más se vende. Vamos a seguir trabajando en la diversificación de tamaños, en las ampliaciones de línea y en la sangría que está saliendo.

“En las otras marcas estamos optando en dos sentidos, por buscar productos que tengan un segmento de precio hacia arriba. Si aprendes a tomar vino en el Riunite clásico que es de 149 pesos aproximadamente, hay un Lambrusco mayor que es más caro, porque el paladar está exigiendo, lo mismo pasa en todas nuestras bodegas. En el tema horizontal ampliar línea y en el tema vertical de ampliar calidad, de ir cubriendo diferentes segmentos de calidad, diferentes precios y de variedades para atender al consumidor mexicano”.

Expectativa de ventas

En el 2022 el crecimiento será moderado, dijo el directivo. “Tener un poco más de calma porque el tema de los fletes marítimos podría continuar en el primer semestre del año con esos sobrecostos, y es que no se termina de resolver el tema de los fletes con el cierre y aunque se resolviera no va a volver al punto en el que estaba. Hay una crisis económica mundial en donde el consumidor empieza intercambiar productos, el que te compraba un vino de 300 pesos ahora te compra uno de 200 pesos, el de 200 te compra uno de 100 y el que no le alcanza para la canasta básica, no te lo compra”.

“Si en el 2022 logramos sostener un volumen similar al 2021 sería algo que sonaría lógico por lo que viene, un crecimiento de un dígito bajo. “El consumidor que tenemos de Riunite (principal productor de Lambrusco y vinos espumantes de Italia) es muy sensible al precio, trataremos de hacer el menor aumento de precio, pero la elasticidad de precios se ve cuando tu subes el precio el consumo baja y empieza el switcheo.

“Hay un efecto fuerte para el año que viene que nosotros estamos tomando con mucha cautela inclusive con nuestros proveedores, porque además hay retraso en la llegada de los productos, no nada más que te cueste más de 300%, falta producto. Se viene el año de la moderación de ir con calma de ir midiendo el mercado de cómo va, y ahí es donde se va viendo las fortalezas de las bodegas, de los productores, de los que pueden exportar y quien puede hacerlo al mejor costo por cumplir y evitar también posibles roturas de stock o sobre precios muy altos”, concluyó Antonio Mezher.