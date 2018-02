De acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el año pasado se emitieron un total de 6,517 millones de facturas electrónicas, el mayor número del cual se tiene registro. De esta manera, el año pasado se emitieron alrededor de 206 facturas electrónicas por segundo.

El dato del 2017 es 6.11% mayor que el que se registró un año antes, cuando los contribuyentes emitieron un total de 5,898 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Cuando aún era administrador general de Servicios al Contribuyente, Adrián Guarneros precisó que el SAT pronosticaba que el 2017 se cerrara con una emisión de 6,300 CFDI, cifra que se vio superada en 3.44 por ciento.

Por otro lado, al actual administrador general de Recaudación indicó que para este año esperan que, aunque haya un crecimiento en la emisión de CFDI, éste no será tan grande como el registrado en el 2014, cuando pasaron de 3,765 millones a 5,137 millones de facturas. En total, desde el 2005 hasta diciembre del 2017 en México se han emitido 33,242 millones de facturas electrónicas.

Respecto al número de emisores, en el 2017 se contabilizaron un total de 887,065, cifra 10% menor que lo que se registró el año anterior, cuando los emisores de CFDI sumaban 987,155.

Desde el pasado 1 de enero los CFDI se deben emitir a través de la versión 3.3, la cual tiene como objetivo, de acuerdo con el SAT, simplificar los procesos de llenado y conocer en tiempo real la situación y necesidades de los contribuyentes.

SAT DA A CONOCER MALAS PRÁCTICAS

Por su parte, el SAT dio a conocer las malas prácticas que ha detectado en la emisión de facturas, con el fin de proteger el derecho que tienen los contribuyentes de deducir y acreditar sus impuestos, para que, de manera efectiva, puedan ejercerlos de forma fácil, rápida y sin comprometer sus datos personales.

Entre estas prácticas, el fisco acotó que está la de exigir al contribuyente cualquier dato distinto al RFC, cualquier dato adicional no es requisito para la emisión.

“Se ha detectado que existen sistemas de emisión de facturas que exigen dichos datos como requisito para obtener una factura. Se invita a los contribuyentes emisores a revisar sus sistemas para evitar molestias y el uso de datos personales que no son requisito fiscal”, afirmó.

Asimismo, precisó que proporcionar un correo electrónico es opcional mas no obligatorio, además de que no se puede incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura, ya que el precio debe incluir el IVA sin importar si se pide o no el comprobante.

Agregó que tampoco se debe obligar al receptor a generar la factura en un portal; no se debe negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción, o registrar una forma de pago distinta a la recibida o registrarla sin que esté pagada.

Además, no es obligatorio que el receptor indique el uso que se le dará a la factura; tampoco se puede negar la emisión del CFDI cuando se pague en efectivo o cuando se reciben pagos por anticipos.

“Se recuerda que no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes las facturas, o expedirlas sin que cumplan los requisitos señalados por el SAT, se consideran infracciones que pueden llevar hasta la clausura del establecimiento”, precisó.