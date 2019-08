Acapulco.- La tarea de México en materia de economía digital crece con importantes metas y retos, entre ellos, atender las diversas causas que se presentan como el hecho de que recientemente se conoció la primera queja por parte un chofer que presta servicios en una plataforma digital, comentó Luis Rodrigo Salinas Olvera, titular en funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Durante su participación en el 21 Foro de Tributación Internacional, el también subprocurador de Análisis Sistémico y Estudios Normativos de la Prodecon agregó que el tema de la economía digital los alcanzó.

“La verdad es que nos alcanzó el tema de la economía digital. No sólo con la propuesta que traemos con la Comisión de Presupuesto, sino con estas plataformas digitales”, aseveró.

Salinas Olvera destacó que el caso presentado fue respecto al monto de retención de impuestos, medida que arrancó en junio pasado.

“Recientemente, la semana pasada, recibimos una queja de una persona que presta sus servicios a una plataforma digital respecto al monto de la retención”, añadió.

El funcionario señaló que presentaron diversas complicaciones, entre estas, sobre la propia retención que la realiza la plataforma extranjera y no la subsidiaria.

“La primera complicación que tuvimos fue la notificación, porque quien hace la retención es la empresa extranjera y si yo voy al domicilio de la subsidiaria, que no tiene nada que ver con la extranjera, probablemente me dirán que ahí no es” refirió.

Pese a ello, Salinas Olvera agregó que el caso se volvió interesante ya que asegura, la denuncia también radica en que se le retuvieron más impuestos de lo establecido.

“Hay que recordar que la regla del SAT establece que la retención que le haga la plataforma al chofer es respecto del monto total que le cobren al consumidor”, señaló.

Respecto al seguimiento del caso, añadió que esperan que la empresa extranjera responda atienda el contacto que han realizado.

“Va a ser muy interesante el tema de la queja porque el hecho de que la retención se aplique sobre el total que se cobra, atiende precisamente al valor que representa esa prestación de servicio que hace la plataforma al chofer”, sostuvo.

Referente en la defensa de los contribuyentes

Por otra parte, el titular en funciones de la Prodecon, también anunció que la próxima semana el Congreso chileno discutirá la aprobación del organismo de defensa de los contribuyentes en el país sudamericano.

“El lunes se discute en el Congreso de Chile la aprobación de la Dedecon, que es la Defensoría de los Derechos de los Contribuyentes de Chile (...) esto ha implicado un trabajo importante en la materia”, comentó.

Salinas Olvera detalló que la colaboración entre México y Chile para llevar a cabo la creación de Dedecon fue ardua y siempre hubo comunicación constante.

“El trabajo fue arduo y mediante llamadas telefónicas llevamos el proceso para su desarrollo. Estamos muy contentos de que Prodecon esté exportando este tipo de instituciones”.