Estados Unidos no prorrogará la exención clave que expira hoy y permite a Rusia pagar a los tenedores de bonos estadounidenses, lo que acercaría a Moscú al borde de una cesación de pagos, informó el Departamento del Tesoro.

La exención había permitido a Moscú pagar los intereses y el principal para evitar el impago de su deuda pública. Sin embargo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había adelantado la semana pasada que era poco probable que Washington ampliara la licencia.

Rusia tiene casi 2,000 millones de dólares en pagos que vencen hasta final de año de sus bonos y 40,000 millones en bonos internacionales en circulación.

Hasta ahora, Rusia ha conseguido hacer frente a los pagos de sus bonos internacionales a pesar de las sanciones occidentales por el conflicto de Ucrania y las contramedidas de Moscú, que han complicado el movimiento de dinero a través de las fronteras.

El viernes Rusia adelantó los pagos de dos bonos internacionales (una emisión denominada en euros y otra en dólares) una semana antes de su fecha de vencimiento.

El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, ha dicho que los pagos desviaron fondos del esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania y fueron una señal de éxito para la política de sanciones de Estados Unidos.

Aunque la licencia sólo se aplica a personas estadounidenses, su caducidad dificultará mucho que Rusia pueda realizar el pago a otros titulares, dado el papel integral que las instituciones financieras estadounidenses desempeñan en el sistema financiero mundial y la complejidad de estos procesos de pago.

A diferencia de la mayoría de las situaciones de impago, a Moscú no le falta dinero. Las cuotas de pago de la deuda rusa palidecen en comparación con sus ingresos por petróleo y gas, que sólo en abril ascendieron a 28,000 millones de dólares gracias a los altos precios de la energía.

Anteriormente, las agencias de calificación otorgaban a Rusia el grado de inversión, pero desde la invasión a Ucrania han dejado de evaluarla.

Si un país no realiza los pagos de los bonos en los plazos definidos o en las divisas especificadas, se considera un impago. Si los fondos no llegan a sus destinatarios debido a las circunstancias y no a la incapacidad o falta de voluntad de pago, esto podría constituir un incumplimiento técnico.