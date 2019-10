Sin modificar ni una coma, la Cámara de Diputados aprobó anoche en comisiones la minuta aprobada por la Cámara de Senadores, que reforma dos leyes y tres códigos federales para endurecer las sanciones contra quien cometa delitos en materia de defraudación fiscal, defraude al fisco federal y expida, venda, compre o adquiera comprobantes fiscales de operaciones inexistentes o falsas emitidas por empresas fantasma.

Cuando tres o más personas se organicen para delinquir en la materia se les juzgará como miembros de la delincuencia organizada y ameritarán prisión preventiva oficiosa porque la defraudación fiscal se tipificará como amenaza a la seguridad nacional.

La minuta que modifica diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal fue aprobada por 33 votos de legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y de Movimiento Ciudadano (MC), que integran las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

De las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y PRD, 10 diputados votaron en contra del decreto y se registraron dos abstenciones.

Se prevé que el dictamen sea ratificado hoy por el pleno de la Cámara Baja y remitido, de inmediato, al Ejecutivo federal para su promulgación y vigencia.

Los diputados del PAN, PRI y PRD, que conforman la oposición, cuestionaron la realización de los foros de Parlamento Abierto la semana pasada, en específico el que se realizó el viernes dedicado sólo a facturas falsas, ya que no se incluyó ninguna modificación propuesta por los expertos.

“Nos saltan varias dudas. Hacemos este ejercicio (Parlamento Abierto), vienen los expertos, se pronuncian en contra de esta reforma y lo único que consiguen es un pequeño resumen en la exposición de motivos”, aseveró la priista Mariana Rodríguez Mier y Terán.

Javier Lamarque (Morena) respondió que no se añadieron modificaciones porque los expertos no lograron convencer a los legisladores, caso contrario de si hubieran coincidido en algún tema.

Refirió que se habla mucho sobre “terrorismo fiscal”, pero que en el pasado se ignoró el problema de defraudación fiscal, por lo que en cuatro años se facturó poco más de 2 billones de pesos con comprobantes apócrifos, lo cual dejó grandes pérdidas al erario público.

“Ese delito no apareció de manera espontánea (...) No nos vengan a decir cómo hacer las cosas cuando a ustedes no les funcionó”, acotó.

Por su parte, Reginaldo Sandoval (PT) destacó que los ejercicios de Parlamento Abierto no sustituyen la función de los legisladores, e indicó que lo comentado ahí sí está incluido en el dictamen.

Otro tema que cuestionaron los legisladores fue el incremento de la recaudación tributaria a través de la reforma. De acuerdo con las estimaciones del gobierno, el siguiente año se recaudarán 3 billones 499,425 millones de pesos, 2.0% más a los 3 billones 311,373 millones de pesos aprobados para este año.

Los diputados indicaron que el incremento de la recaudación no refleja un impacto significativo por la reforma contra factureras en conjunto con las modificaciones que se proponen en la Miscelánea Fiscal.