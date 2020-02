El Comité de Fechado del Ciclo Económico de México, que podría ver la luz este mismo año, facilitará la mejor toma de decisiones para el sector público y privado, a partir de “análisis más profundos y granulados de la actividad económica”, consideró el Director General de Integración, Análisis e Investigación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Sergio Carrera Rivapalacio.

Su contribución principal será el análisis del ciclo económico, identificará los sectores que originan el cambio del giro en el ciclo, su impacto en otros segmentos de la actividad, así como la profundidad de la fase, ya sea recesiva, de auge, recuperación o estancamiento. E informará de forma oficial el punto del ciclo económico y su duración, detalló.

Entrevistado por El Economista, tras divulgar la serie de recomendaciones que hizo un grupo técnico de expertos, convocado por INEGI para diseñar el mismo comité, precisó que el instituto está evaluando en este momento la pertinencia de auspiciarlo, conforme la sugerencia del equipo técnico.

Incluso está trabajando el equipo legal del órgano autónomo para evaluar su respaldo, admitió.

Sin embargo, refiere que en el documento de 96 páginas que contiene las recomendaciones de los expertos, también sugirieron que el Comité de Fechado del Ciclo Económico puede ser también auspiciado por una institución privada.

Al interior del documento, precisan que no es conveniente que el INEGI asuma el rol de fechar los ciclos por sí mismo, dado que tiene otras responsabilidades y que lo idóneo es que la instancia a cargo esté dedicada a esta tarea de manera exclusiva.

Por ello se buscaría la posibilidad de auspiciarlo, o de sugerir a la institución que podría hacerlo, pues tal como está la recomendación, será esa institución que respalde al Comité la responsable de seleccionar a los siete miembros.

Los elegibles

Los expertos del grupo técnico que trabajaron de forma independiente a las insituciones donde se desempeñan e hicieron las recomendaciones pueden ser seleccionados para formar parte del comité conforme la decisión de la institución que lo auspicie, sostuvo el directivo del INEGI.

Esto significa que son elegibles, sin que necesariamente sean candidatos únicos, acotó.

Los expertos que hicieron la recomendación de impulsar este Comité de Fechado de Ciclos son: Luis Antonio Foncerrada Pascal, que actualmente se desempeña como economista en jefe de American Chamber de México; Juan Carlos Moreno Brid, Catedrático de Economía en la UNAM; Víctor Manuel Guerrero Guzmán, Director de la Maestría en Administración de Riesgos en el ITAM; Arturo Antón Sarabia, profesor e investigador en el CIDE; Jonathan Heath Constable, Subgobernador del Banco de México y Gerardo Leyva Parra, Director General Adjunto de Investigación INEGI, y la coordinación del grupo estará a cargo del Centro de investigación y Docencia Económica (CIDE) y la convocatoria es del INEGI. La coordinación técnica estuvo a cargo de María Teresa Guijarro Arrillaga.

Mejores prácticas aplicadas a México

El directivo explica que por no hay quien precise en México la fase del ciclo económico. De ahí, el grupo de expertos convocados por INEGI desde el año pasado para evaluar la pertinencia de integrar al Comité de Fechado, evaluó la experiencia de otros países para reunir sus mejores prácticas y adaptarlas al caso mexicano.

Así, se puede identificar por ejemplo la sugerencia de que los miembros del Comité se mantengan en esa posición por tiempo indefinido para aprovechar su experiencia en el ejercicio. Esta característica se aplica en el Business Cycle Dating Committee of the National Bureau of Economic Research, de Estados Unidos que data de 1978.

Sin fijar metas ni dar recomendaciones

El directivo detalla que aún cuando el Comité realizará investigaciones y análisis para fechar los ciclos de la economía, no realizarán pronósticos de ningún tipo”.

Tampoco realizarán análisis de coyuntura, ni recomendaciones de política económica. Ese no es su objetivo.

Ellos deberán dedicarse al análisis granulado de los sectores económicos y sus ciclos, a un nivel macroeconómcio, lo que tendrá que redundar a un nivel más específico de toma de decisiones.

En EU, primer Comité de Fechado

Los precedentes de un Comité de Fechado de los Ciclos de la Economía Mexicana sujetos de análisis son el Business Cycle Dating Committee of the National Bureau of Economic Research, de Estados Unidos, que data de 1978; el Japan Association of Business Cycle Studies que arrancó en 1985; el Euro Area Business Cycle Dating Comitee, que opera desde 2003; el Brazilian Business Cycle Dating Committee (Codace) que vio la luz en 2005; el Business Cycle Council Canada que arrancó en 2012, el mismo año que inició el funcionamiento del Comité de Fechado de la Asociación Española de Economía y el UK Business Cycle of the National Institute of Economics and Social Research de Reino Unido cuyo inicio data de mediados de los años 70.

