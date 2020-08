La recaudación que obtiene el gobierno a través de las operaciones de comercio exterior registró una caída histórica en el primer semestre del año, resultado de los efectos económicos que ha tenido la pandemia del Covid-19.

De acuerdo con los datos publicados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los primeros seis meses del año se obtuvo una recaudación de 420,889 millones de pesos, 15.9% menor, en términos reales, a lo que se recaudó en el mismo periodo del año pasado.

Esta es la tercera vez que la recaudación en aduanas cae desde el 2006, desde cuando se tiene registro, y la de mayor profundidad. En el 2009, en medio de la crisis financiera mundial, los ingresos por este concepto cayeron 15.7%, mientras que en el 2013 sufrieron una contracción de 5.7 por ciento.

En el Informe Tributario y de Gestión, el SAT precisó que la baja en la recaudación se debió a la caída de 17.8% en los ingresos que se obtienen por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), gravamen que más ingresos deja en las aduanas.

La caída recaudatoria, refirieron expertos, se debió a los efectos económicos generados por las medidas para mitigar el contagio de Covid-19, en donde destacan el confinamiento y el cierre temporal de algunos negocios.

“El comercio exterior es uno de los más afectados en virtud del paro de actividades y la no necesidad de insumos inmediatos para que empresas en México sigan produciendo, por lo que las importaciones han caído y esto provoca que se paguen menores impuestos. Asimismo, la disminución de vuelos comerciales ha afectado el flujo de pasajeros y lo que estos podrían estar declarando a las autoridades”, explicó Manuel Toledo, socio de Proactive Tax & Legal.

Los datos del SAT revelaron que tanto en pedimentos de importación y de exportación hubo una disminución respecto al año pasado. En el caso de la importación, hubo 2 millones 931,400 transacciones contra 3 millones 352,300 del año pasado, mientras que del lado de la exportación se registraron 1 millón 149,200 contra 1 millón 284,500 del 2019.

Asimismo, el SAT reportó 471 millones de pesos recaudados derivados de las autodeclaraciones de impuestos de los pasajeros en los aeropuertos, lo que resultó inferior en 693 millones que se obtuvieron el año pasado “debido a un menor tráfico de pasajeros por la contingencia derivada de la pandemia de Covid-19”.

Plan de modernización, con ayuda de Sedena y Marina

Al respecto, el SAT dijo que, “por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en Aduanas vamos a arrancar un plan de modernización y agilización de trámites para el segundo semestre del año, que nos permita reactivar las importaciones y exportaciones y todo tipo de comercio que genere ingresos para las finanzas públicas”.

Hizo énfasis en la incorporación de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina a las aduanas, pues dijo que esto permitirá: aumentar la recaudación y bajar la evasión y la elusión fiscal; evitar el contrabando y evitar el ingreso de elementos que atenten contra la seguridad nacional (drogas y contrabando).

Sobre la llegada de personal de la Sedena y Marina, Manuel Toledo consideró que “se debe analizar qué efectos tendrá el cambio de mandos en aduanas, qué reglas se impondrán. Si serán más estrictas o laxas, si ayudarán a que la movilidad sea más eficiente, la revisión de los productos”.

Por su parte, Ibarra Barajas refirió que es necesario que los militares que lleguen a las aduanas tengan la capacitación adecuada para cumplir sus funciones dentro de ellas, sobre todo si no sólo se les permiten acciones de vigilancia.

“Se entiende la urgencia de combatir la corrupción; sin embargo, se le suman más obligaciones al Ejército, el cual se empieza a saturar y puede ser que quede superado”.

Posible repunte

Isaac Ibarra Barajas, director y fundador del despacho Ibarra Barajas, refirió que es posible que a partir de julio y agosto la recaudación en aduanas pueda empezar a “normalizarse”, gracias a que en algunas regiones del país ya hay un proceso de desconfinamiento.

“El Covid-19 ha tenido un gran impacto en la recaudación en aduanas, principalmente por la paralización de la actividad económica. México depende mucho del comercio exterior, si en estos meses se reactiva la economía, esperaríamos que se frenara la picada y poco a poco volviera a repuntar. Es un poco difícil. No es magia, no es que de inmediato se mejore todo”, agregó.

Manuel Toledo agregó que uno de los factores importantes que ayudarán a la actividad económica y, por ende, a los ingresos que se obtienen en aduanas, será la llegada de una vacuna contra el virus. “Es probable que la recaudación quede por debajo, porque todavía no hay fecha precisa de cuándo la economía empezará a recuperar un ritmo de crecimiento. Hoy hay una incertidumbre. La aplicación de vacunas será eje para la reactivación económica”.

Afectó base de comparación

El SAT embargó mercancías en aduanas por 2,326 mdp

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Raquel Buenrostro, informó que de enero a junio embargo mercancías introducidas ilegalmente por un valor de 2,326 millones de pesos. El monto fue 89% menor a los 22,381 millones de pesos que se embargaron en el mismo periodo del año pasado.

El órgano recaudador explicó que derivado de la revisión y fiscalización de la carga y pasajeros, por estas mercancías embargadas se determinaron Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera (PAMAS) por 925 millones de pesos, esto es 3,853 millones menos a lo determinado el año pasado.

“Estos decrementos se explican por una base de comparación alta en el 2019, ya que en el primer semestre de dicho año se registró un decomiso extraordinario de documentos, importación de divisas por medio de documentos por cobrar o efectivo en la Aduana de Toluca”.

Los PAMA son los procedimientos que se inician al embargar mercancías en los términos previstos por la Ley Aduanera. Las razones por las cuales se puede embargar la mercancía son por su introducción al territorio nacional por lugares no autorizados; desviación de las rutas fiscales; transportación por medios distintos a los autorizados; mercancía prohibida, sujeta a regulaciones o restricciones no arancelarias, por no acreditarse la documentación correspondiente, entre otros.

El contribuyente tendrá hasta 10 días para comprobar la legalidad de la mercancia para que le sea devuelta. En tanto, la mercancía se queda almacenada en la aduana y, dependiendo de la resolución del PAMA, puede pasar a propiedad del fisco Federal.

Respecto a las operaciones con riesgo de valor y origen, en el primer semestre del 2020 se realizaron 3,248 análisis de valor, 152% más que un año atrás. A través de estos análisis se lograron emitir 406 órdenes de embargo, de las cuales 382 fueron por subvaluación, 12 por verificaciones del domicilio fiscal y 12 más por documentación falsa, alterada, o bien, por un proveedor no localizado o inexistente.

Si bien los embargos disminuyeron en 27.5% anual, el monto asociado fue 149.3% mayor, al ubicarse en 521 millones de pesos en el periodo.

