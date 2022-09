Contribuyentes no tienen certeza jurídica ante el SAT: analistas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) optó por no realizar una Miscelánea Fiscal para el siguiente ejercicio fiscal en busca de brindar certeza jurídica y atraer la Inversión Extranjera Directa (IED); sin embargo, los contribuyentes aún tienen problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) bajo el actual sistema fiscal, explicaron analistas a El Economista.

Virginia Ríos Hernández, integrante de la comisión técnica de investigación fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, comentó que no realizar cambios fiscales para el siguiente año no traerá los resultados que se pretenden.

“Los cambios serían mediante reglas misceláneas y éstas no dan certidumbre jurídica porque tienen vigencia de un año o menos. Dar certidumbre jurídica a los nuevos inversionistas es (respetar) como está actualmente la ley, pero no quiere decir que no haya cambios en otro momento”, dijo Ríos.

La integrante del gremio de contadores declaró que actualmente existen disposiciones fiscales que “ahorcan” a los inversionistas como es la cancelación de sellos digitales o la restricción del uso de dichos sellos.

“Con el hecho de no poder emitir los comprobantes porque se restringen los sellos digitales ahorcan al contribuyente. Que sigan estas disposiciones va en contra de los contribuyentes y no habrá muchos que se quieran animar a venir a México”, comentó la agremiada.

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los contribuyentes que tengan sin efectos el certificado de sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el SAT para subsanar las irregularidades detectadas. Por su parte, los contribuyentes podrán aportar pruebas para la reinstalación de dichos sellos digitales.

Si la autoridad quisiera podría cambiar sus políticas y procedimientos para que dé como resultado una mayor seguridad y certeza jurídica a los contribuyentes, sostuvo Ríos.

Falta de citas, Resico y fichas de trámite: Coparmex

Patricia López Padilla, vicepresidenta de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, comentó que todavía no hay las suficientes citas ante el SAT para tramitar firmas electrónicas (e.firma) y tampoco hay las citas necesarias para constituir nuevas personas morales.

La integrante de Coparmex también mencionó que la autoridad fiscal pudo modificar el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) para personas morales, en particular la deducción de anticipos.

En la Ley del Impuesto sobre la Renta se precisa un catálogo de aquellas deducciones que podrán realizar las personas morales que tributen bajo el Resico, así como diversos requisitos que deberán de cumplir dichas deducciones.

Existen 176,125 personas morales que tributan bajo el Resico y el SAT ha recaudado de ellos 6,742 millones de pesos, al cierre del segundo trimestre.

López Padilla agregó que también los contribuyentes padecen de problemas en las fichas de trámite, dado que no se pueden cancelar las sociedades en procesos de litigación.

“Les rechazan el procedimiento siendo que la ficha de trámite va más allá de la ley, es decir esa problemática que no se logró solucionar este año y que sigue en el tintero”, sostuvo la integrante de Coparmex.

