Las diferencias que han tenido el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, si bien no son algo nuevo de este gobierno, se deben evitar y se debe mejorar la comunicación entre los dos para enviar mensajes más claros a la nación.

Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), expresó que muchos se espantan porque creen que esto es algo nuevo que generó el presidente, pero históricamente siempre han existido diferencias de opinión entre los secretarios de Hacienda y el presidente.

A su parecer, en el tema de pensiones sobre si se debe elevar la edad de jubilación, puede ser simplemente una estrategia para medir las reacciones tanto de los empresarios como de los trabajadores.

“Herrera es una persona que entiende de temas técnicos y de los consensos que se deben tener en temas tan delicados como el de pensiones; mientras que López Obrador es un político que sabe medir bien sus tiempos”.

Sánchez Tello agregó que, a pesar de los desencuentros, es importante que se mejore la forma de comunicar ciertos temas. “Se está generando una percepción de que podría renunciar el secretario de Hacienda como lo hizo en su momento Carlos Urzúa”.

Advirtió que, si no se mejora la comunicación entre ellos y sobre lo que se busca hacer en la reforma en pensiones, se podría crear un descontento social como el que se vivió en Chile.

Para José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, las diferencias entre Herrera y López Obrador pueden indicar que no hay una clara definición de Estado de ciertos temas.

“La declaración del presidente de que no elevará la edad de retiro en su mandato tuvo que haberla adoptado desde hace meses y es algo que la autoridad económica debería tener presente, con lo que muestran que no había una definición clara y que no estaba consensuada”, expuso.

Mencionó que pareciera que al presidente no le convencen ciertas consideraciones financieras que el secretario pueda plantear como importantes para el país.

“Para el presidente seguramente hay consideraciones más allá de las finanzas públicas que le han llevado a dejar muy en claro que ese tema no forma parte de la agenda de cambios estructurales que él quiere hacer”.

Esquivel ve necesario elevar edad de retiro

En este contexto, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, comentó en su cuenta de twitter la importancia de elevar la edad de retiro en el país.

“Debido a la situación económica, fiscal y demográfica por la que atravesamos, será prácticamente inevitable aumentar la edad de retiro en el país (...) no aumentar la edad de retiro sólo iría en detrimento del monto de las pensiones que recibirían los trabajadores en el futuro”.

Explicó que lo anterior afectaría principalmente a las mujeres, debido a que ellas cotizan durante menos semanas, tienen menores ingresos y una mayor esperanza de vida. “Por lo tanto, sus ingresos acumulados suelen ser menores y deberán ser utilizados durante periodos más largos”.