Citibanamex espera que Banxico suba la tasa otros 75 puntos este jueves

Citibanamex espera que este jueves 10 de noviembre el Banco de México (Banxico) suba otros 75 puntos base la tasa de interés de referencia, para que quede en 10.00%, nivel histórico.

Adrián de la Garza, economista en jefe de Citibanamex, explicó que, con el dato de este miércoles, todo apuntaría a que la inflación anual ya habría llegado a su pico, aunque prevalecen las presiones sobre la subyacente.

En este sentido, consideró que a partir de la decisión de política monetaria de diciembre, el Banxico ya subiría solo 50 puntos base la tasa, para que alcance un pico de 10.75% en febrero del 2023.

“Pero sí vemos una posibilidad de desacoplamiento del Banco de México respecto de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), que empiece a hacer menos alzas hacia el 2023 y que incluso hacia finales del año pues se desacople completamente”, dijo.

Agregó: “ya con bajas en la tasa de interés, ahora la vemos en un pico de 10.75% en febrero del próximo año y posteriormente con cuatro bajas en el 2023 para alcanzar un nivel de 9.75% al cierre de ese año”.

De la Garza señaló que hasta hoy, el comportamiento de la inflación y las expectativas, no le han permitido al Banxico desligarse de la FED, lo cual no quiere decir que no lo vaya a hacer.

“Ya (este jueves) estaría en 10%, un nivel históricamente alto para la tasa de fondeo. Es en términos reales una tasa bastante restrictiva. Ya en un escenario así, donde parece que todo apunta, si los datos próximos confirman que hemos alcanzado el pico de la inflación anual, como pensamos que el dato de hoy parece confirmar, en un escenario así, en diciembre ya estaría en posición de disminuir de 75 a 50 puntos y que a partir del primer trimestre se deslinde de la FED”, dijo Adrián de la Garza.

