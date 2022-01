La percepción de riesgo por parte de los pagadores de impuestos sufrió una caída considerable en el tercer trimestre del 2021, de acuerdo con los datos divulgados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los resultados de las Encuestas de Opinión.

Para el tercer trimestre, 32% de los causantes encuestados consideró como muy probable que el SAT les imponga una multa o les sancione en el caso de no cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales. Esto es menor a la tasa de 84% que se reportó un año antes.

Asimismo, es una tasa menor a la que se reportó a inicio del 2021, cuando 79% de los contribuyentes encuestados consideró como probable una sanción por parte del órgano recaudador al incumplir con sus obligaciones.

En tanto, 67% de los causantes indicaron que ven poco probable o nulo que el SAT tome medidas contra ellos, porcentaje mayor a 13% reportado en el 2020.

Grandes contribuyentes

De acuerdo con Verónica Zepeda, catedrática de la EBC, la disminución podría obedecer a un tipo de distorsión generada por la pandemia del Covid-19 y espera que durante este año repunte el sentimiento de riesgo ante los nuevos cambios fiscales que entraron en vigor, como el RFC obligatorio para mayores de edad.

Luis Carlos Verver, presidente de la Comisión Nacional de Síndicos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), señaló que la disminución de la percepción de riesgo se podría haber dado por diversos factores, como un sentimiento de que la fiscalización ha sido focalizada sólo en el rubro de grandes contribuyentes, así como en el uso de tecnología que facilita el cumplimiento y revisión fiscales.

“Las noticias sobre recaudación en el rubro de grandes contribuyentes hace que nos dé la impresión de que la autoridad está mucho más enfocada en ellos que en los pequeños contribuyentes, lo cual es verdad a medias porque estos siguen siendo revisados gracias a los avances tecnológicos”, apuntó.

La disminución de la percepción de riesgo contrasta con las declaraciones que, meses atrás, daba Carlos Romero Aranda, ex procurador Fiscal de la Federación, quien consideraba necesario que esta percepción aumentara para que los causantes no cometieran los ilícitos.

Mayor eficiencia para combatir evasión fiscal

Por otro lado, respecto a la eficiencia para combatir la evasión fiscal o bien, disminuir este tipo de delitos, 79% de los causantes consultados consideró que el SAT sí es eficiente en ello, mientras que 18% consideró que no y 3% no contestó o bien, no supo qué contestar, esto en el tercer trimestre del 2021.

El porcentaje de causantes que consideraron que el SAT es eficiente aumentó ligeramente respecto al mismo periodo del año previo, cuando 77% de los encuestados consideró que el fisco era eficiente con el combate.

La lucha contra la evasión fiscal es uno de los temas que más eco ha hecho el SAT en la actual administración, y se ha buscado combatir de manera frontal, a través de modificaciones que se han aprobado como la llamada reforma fiscal penal, mayor fiscalización a grandes contribuyentes.

