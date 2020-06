El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, intervenir para que las empresas mineras canadienses que adeudan impuestos en México le paguen al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Desde Puebla, el mandatario mexicano detalló que durante la conversación telefónica que realizó con Justin Trudeau el lunes pasado, le planteó abrir un diálogo sobre el tema.

“Ahora que hablé con Trudeau le pedí, sí, hay empresas mineras canadienses que no están pagando impuestos, ya también están buscando acuerdos, y nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no podemos seguir condonando impuestos”.

El mandatario consideró que en el pasado, las empresas llegaban a nuestro país con “la soflama de que si no se les dan privilegios no va a haber inversión y no van a venir a instalarse a México y no van a crearse empleos”.

Sin embargo, añadió que hay muchas empresas serias, incluso extranjeras, que cumplen con la ley, pagan sus impuestos al igual que en sus lugares de origen.

De nueva cuenta, resaltó que el pagó de casi 9,000 millones de pesos que adeudaba Walmart al SAT; así como “de la misma forma actuaron IBM , Toyota y “así es el caso de Femsa. Los directivos entendieron que son otros tiempos. Antes tenían mucha influencia y además se sentían muy protegidos, muy fuertes por los abogados, en este caso los fiscalistas, despachos que ganaban muchísimo dinero, se volvieron famosos los abogados mexicanos, muy influyentes, poderosísimos, en lo penal, hasta se anunciaban ”, declaró.

Por otro lado, criticó a empresas como Iberdrola, de España, a la cual acusó de orquestar una campaña en su contra y el gobierno mexicano por no acceder a los privilegios que obtuvo en sexenios anteriores, y advirtió que se van a revisar los contratos “leoninos” en materia de energía eléctrica.

“Hay una campaña en medios de comunicación en contra de nosotros. Lamento que esto pase pero no vamos a dar ni un paso atrás porque está de por medio el interés general, no voy a incumplir mi compromiso que se mantenga el precio de la luz, de que no aumente durante todo el sexenio”.

