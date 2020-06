El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que pronto dará a conocer información sobre un “gran fraude” que se cometió con facturas falsas durante el periodo neoliberal, el cual afectó los ingresos del erario público.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseveró que incluso se buscó convertir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en una institución independiente con el fin de quitarle al Ejecutivo Federal el manejo de la política fiscal.

“Pronto vamos a dar a conocer todo el gran fraude que se cometió con las facturas falsas de miles de millones de pesos, porque hacían lo que querían”, declaró en Palacio Nacional.

Aseveró que había despachos que, con apoyo de gente influyente, engañaban a los empresarios para que éstos evitaran pagar grandes cantidades de dinero al fisco.

“(Los empresarios) tenían que pagar, por ejemplo, 500,000 pesos y les decían ‘si me das 100,000 te ahorras 400,000 y yo me encargo de resolverlo’ y llevaban a cabo una serie de operaciones fraudulentas, en donde entregaban facturas falsas. Así se defraudó a la hacienda pública en miles de millones de pesos”.

Agregó que se está investigando este fraude, ya que incluso se creó un grupo para traficar influencias, que “son los que echan a perder todo”.

López Obrador añadió que estos traficantes de influencias buscaban convertir al SAT en un órgano autónomo para que, cuando él llegara a la presidencia, la política fiscal jugara a favor de ellos, ya que no pagaban impuestos o bien, se los condonaban.

No obstante, el jefe del Ejecutivo subrayó que no todos los empresarios usaron este tipo de esquemas. “Luego me reclaman de que por qué generalizo, entonces aquí aprovecho para decir que no todos los empresarios incumplían su responsabilidad cívica y, en este caso fiscal. La mayoría cumplía y sigue cumpliendo. Los empresarios son muy importantes para el desarrollo de México”.

Tras despachos

En días pasados Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo a El Economista que el órgano recaudador va contra aquellos despachos que realizan planeaciones fiscales agresivas, que terminan siendo defraudación o evasión fiscal.

“Vamos a revisarlos y, en algunos casos, proceder legalmente. Tenemos en la mira a despachos que ofrecen mecanismos de planeación fiscal que termina siendo defraudación fiscal o evasión fiscal (...) Hay exfuncionarios del SAT que son asesores de esos despachos. Esos asesores traen información privilegiada de auditorías que todavía están vivas... Hay vínculos de corrupción”.

Para este año, se aprobaron unas modificaciones para que los asesores fiscales reporten a la autoridad sus planeaciones fiscales, justo para evitar que se caiga en una evasión o fraude fiscales.

Asimismo, el López Obrador ha hecho énfasis en que existen aún despachos que ayudan a defraudar al fisco, por lo que ha creado un grupo de abogados “incorruptibles” para los litigios fiscales.

“Ahora hay un equipo, y se lo digo con todo respeto a las empresas, que depende de mí. Estoy formando un equipo con abogados muy preparados y, sobre todo, incorruptibles. A partir de que se presente una querella o denuncia, se le dará seguimiento. Si un juez metió en el cajón la denuncia o la dejó por más tiempo del debido, ese juez va a ser denunciado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se termine con la impunidad”.

[email protected]