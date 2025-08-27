¿Cuáles son los riesgos que enfrenta la construcción en América Latina?

La construcción es una de las industrias que más dinamiza la economía en América Latina, ya que genera empleo, impulsa el desarrollo urbano y actúa como motor de inversión pública y privada; sin embargo, existen retos en el horizonte que deben gestionarse adecuadamente para superarlos.

De acuerdo con un informe reciente de la aseguradora Chubb, los riesgos detectados ponen al sector de la construcción, especialmente a las constructoras, frente a una presión operativa y financiera, por lo que es necesaria la adaptación a un entorno cambiante, invertir en prevención, así como la adopción de tecnologías digitales.

“En América Latina, construir bajo presión se ha vuelto la norma. El aumento en el costo de materiales y mano de obra, sumado a la inestabilidad y cambios regulatorios, impacta directamente en la viabilidad de los proyectos”, indicó Cristian Di Lorio, líder regional de Construcción en Chubb América Latina.

Se estima que durante este 2025, el sector de la construcción alcance un valor de más de 700,000 millones de dólares, con una expectativa de crecimiento de 5% hacia el 2030, de acuerdo con proyecciones de Mordor Intelligence.

Riesgos económicos y financieros

Según el reporte, dentro de los riesgos económicos y financieros, la inflación es un factor preponderante, así como la devaluación de monedas locales y las altas tasas de interés, que en su conjunto encarecen los materiales y la mano de obra y a la vez, limitan el acceso al crédito.

“Las economías regionales enfrentan inflación persistente, devaluación de monedas locales y dificultades para acceder a financiamiento competitivo. Estos factores, combinados, generan un entorno financiero incierto y muchas veces restrictivo para las empresas constructoras”, se puede leer en el documento de Chubb.

Impacto por cambio climático

Asimismo, el reporte detalla el riesgo medioambiental que enfrentan las constructoras, ante el riesgo de desastres naturales como terremotos, inundaciones o huracanes, los cuales además de la amenaza física que representan, también generan interrupciones prolongadas y elevar los costos de construcción.

“A esto se suma el endurecimiento de las normativas ambientales, que exigen mayores estándares de sostenibilidad y control, incrementando la inversión necesaria para cumplir con estos nuevos requisitos”, detalla el informe.

Cuestiones políticas y regulatorias

En la parte política, el informe hace énfasis en la inestabilidad política regional, la cual genera incertidumbre para inversionistas y constructores. Además, se han dado actualizaciones normativas en materia laboral, ambiental y de seguridad, lo cual hace que se incrementen los requerimientos técnicos y legales de los proyectos.

“Las empresas enfrentan un entorno regulatorio cambiante. Las actualizaciones en normativas laborales, ambientales o de seguridad impactan directamente en el diseño y ejecución de obras, aumentando los requerimientos técnicos y legales”, se puede leer en el reporte.

Tecnología y operación

Dentro de la parte de los riesgos tecnológicos, el reporte remarca que la digitalización es una deuda pendiente en la construcción de América Latina y si bien, se ha tenido un avance, éste es incipiente, mientras que crece la amenaza de ciberataques a sistemas de gestión de proyectos y datos financieros.

“La digitalización representa una oportunidad transformadora para el sector. Pero también implica nuevos riesgos”, resalta el documento.

El informe puntualiza que las deficiencias en infraestructura básica —como carreteras, redes eléctricas o agua — afectan la logística de los proyectos, mientras que la escasez de materiales y mano de obra compromete su calidad. Asimismo, la siniestralidad laboral continúa elevada, con accidentes relacionados con caídas de altura, colapsos de estructuras y faltas de equipos de protección.

Para Chubb, ante este entorno, las empresas deben priorizar alianzas estratégicas que incrementen su resiliencia por dichas amenazas en el horizonte regional.