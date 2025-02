Senado aprueba la reforma al Infonavit para la construcción de "vivienda social"

Luego de una discusión de cerca de cinco horas, se aprobó en el Pleno del Senado el dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley Federal del Trabajo, que dará las facultades a esta institución para construir 500,000 casas en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con un total de 109 votos, 71 a favor, 36 en contra y dos abstenciones, la mayoría de los senadores de Morena y aliados (PT y PVEM) aprobaron la iniciativa en el Salón de sesiones de la Cámara Alta.

Con esta reforma, se permite al instituto formar una empresa filial para la construcción de casas; se faculta a la Auditoría Superior de la Federación, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para supervisar y vigilar las operaciones de crédito del Infonavit, pero no de la constructora, la cual se constituirá como una empresa mercantil.

Beatriz Mojica, senadora de Morena, declaró que los cambios a la operación del Infonavit permitirán aumentar la oferta de vivienda social, ya que el organismo podrá disponer de terrenos otorgados por estados y municipios para disminuir 30% el costo de las viviendas.

Los partidos de oposición insistieron en que la reforma al Infonavit pone en riesgo los 2.4 billones de pesos que posee en activos el organismo. En este sentido, criticaron la falta de candados para el uso de los recursos y la transparencia.

“Lo que no quiere el gobierno es que se sepa. No quieren que los mexicanos se den cuenta que les están robando su dinero, quieren que salga rápido, porque mientras más rápido menos presión”, dijo Marko Cortés, senador del PAN.

“Se están agandallando el dinero de las y los trabajadores”, añadió, “Ya que les encanta hacer consultas, ¿por qué no les preguntamos a los trabajadores de México si están de acuerdo de que se agarre su dinero y se lo transfieran a una empresa del gobierno? No les preguntan porque saben que la respuesta no les daría la oportunidad de hacerse de más de 2 billones de pesos”.

Se desechan reservas

Luego de discutir y someter a votación 24 reservas, se consolidó la aprobación, en lo particular y en lo general el dictamen para la reforma.

“Pueblo de México, volvemos a cumplir y habrá vivienda para el pueblo trabajador”, dijo José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente del Senado.

Con la aprobación del Senado de la República del dictamen, sólo es cuestión de que se publique en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.