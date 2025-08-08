BBVA Spark amplía financiamiento a Tuhabi para acelerar su transformación del sector inmobiliario

Tuhabi, la plataforma enfocada en la compraventa y financiamiento de vivienda usada, anunció una nueva ampliación de su línea de crédito con BBVA Spark, la unidad del banco dedicada a empresas innovadoras de alto crecimiento.

El financiamiento pasó de 20 millones a 60 millones de dólares, lo que representa la segunda extensión en menos de nueve meses. Con esta operación, BBVA Spark refuerza su apuesta por digitalizar una industria históricamente fragmentada como el mercado inmobiliario.

Para Rodrigo Velasco, director de BBVA Spark en México y América Latina, esta nueva etapa busca aumentar la liquidez del sector a través de soluciones tecnológicas. “Acompañamos a las empresas que reescriben las reglas de sus industrias. Hoy, al fortalecer nuestra relación con Tuhabi, contribuiremos a una mayor liquidez del sector de vivienda mediante su solución digital”, indicó.

Tuhabi, fundada a finales del 2019, se ha consolidado como una de las proptech más relevantes de la región. Al cierre del 2024, más de 1 millón de usuarios accedieron a sus herramientas tecnológicas y más de 50,000 familias concretaron operaciones inmobiliarias en la plataforma.

El capital adicional permitirá a la empresa escalar sus operaciones en México, consolidar su infraestructura tecnológica y fortalecer su presencia regional. “La ampliación de nuestra línea de crédito con BBVA Spark, a solo nueve meses del último aumento, refleja el sólido crecimiento y la fortaleza financiera de Tuhabi, respaldados por un aliado estratégico clave”, indicó Marcos Kantt, director financiero de la firma.

Añadió que estos recursos impulsarán una expansión eficiente, con foco en rentabilidad y mejora de la experiencia para los usuarios.

Apoyo en la inteligencia artificial

Uno de los pilares de esta estrategia es la inteligencia artificial. Tuhabi ha implementado algoritmos para revisar expedientes, automatizar procesos internos y tomar decisiones más informadas. Además, lanzó un agente conversacional inteligente llamado “Gabi”, que ya ha asistido a más de 33,000 personas al facilitar visitas, resolver dudas y acelerar trámites de compraventa.

La plataforma también opera con una base de datos inmobiliaria robusta del mercado residencial mexicano, compuesta por más de 20 millones de propiedades, cientos de millones de imágenes y decenas de millones de documentos digitalizados. Esta infraestructura ha respaldado transacciones por cerca de 2,000 millones de dólares en la región.

Tuhabi continúa con la expansión de su portafolio de productos, que incluye desde la compra directa de vivienda usada, hasta servicios de valuación gratuita y asesoría en crédito hipotecario. La firma sostiene que su misión se mantiene firme: democratizar el acceso a la vivienda mediante tecnología, transparencia y una experiencia centrada en las personas.