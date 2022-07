Con más de 2,000 inmuebles, México se encuentra entre los 10 países con más edificios con certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) en el mundo, según la desarrolladora Marhnos.

De acuerdo con la firma, que se basa en datos del portal inmobiliario Lamudi, en México existen cerca de 2,000 obras con Certificaciones LEED, desde viviendas, edificios corporativos o de gobierno, hasta desarrollos industriales o de usos mixtos.

Para Marnhos, bajo un escenario de retos ambientales, con un bono demográfico más preocupado por el desarrollo de obras comprometidas con el medio ambiente y el desarrollo social, pero, sobre todo, tras la pandemia por Covid-19, este tipo de obras comienza a ganar relevancia en los procesos de construcción.

“Los usuarios y visitantes en los edificios valoran más a las empresas acreditadas con certificados ambientales, ya que garantizan el cumplimiento de estándares internacionales en indicadores sociales y ambientales, como el uso de materiales sustentables, consumo eficiente de agua y energía, reducción en emisiones tóxicas, mejoras a la calidad de vida y armonización con la comunidad y el entorno”, explicó Óscar Quiroz, director de Operación de Infraestructura Social en Grupo Marhnos.

Cuestión de mercado

Si bien, tomar en cuenta las certificaciones, en especial las ambientales, reduce el impacto de los desarrollos inmobiliarios, para Grupo Marhnos también es un elemento diferenciador en la oferta de inmuebles disponibles por ofrecer mejores condiciones según los requisitos de cada cliente.

Así, para Marhnos, los proyectos interesados en obtener certificados ambientales, sobre todo si se trata de infraestructura, deben cumplir con cinco lineamientos necesarios para solicitar acreditaciones nacionales o internacionales:

Identificar la mejor certificación: Antes de poner en marcha un plan de mejoras, es necesario conocer a detalle el tipo de certificaciones disponibles para el inmueble y los requerimientos de cada una.

Cumplir requisitos: Una vez que se conozcan los requerimientos solicitados, es necesario poner en marcha los ajustes, remodelaciones y mejoras para el cumplimiento de metas, pero tomando en cuenta la ubicación del edificio y su impacto en el entorno en el que se encuentra.

Buscar asesoría: Actualmente, en el país hay una serie de empresas enfocadas a evaluar los requisitos y acciones que se toman para alcanzar una certificación, por lo que la recomendación de Grupo Marhnos es buscar asesoría de las organizaciones más involucradas.

Evaluar costos: Contar con certificaciones es un elemento que posiciona a los inmuebles dentro de la oferta disponible, pero las certificaciones ambientales no son gratuitas, por lo que no solo implicará hacer inversiones en modificaciones en el inmueble, sino que también hay que tomar en cuenta costos por evaluaciones y auditorías correspondientes.

“Al ser parte de la estrategia de negocio, el certificado ambiental no es un gasto sino una inversión a largo plazo, que reditúa en la reducción de costos operativos, consumo energético e hídrico, además, puede generar incentivos fiscales e incrementar la rentabilidad de los inmuebles”, señaló Marhnos al respecto.

¿Te dieron la certificación? Sácale provecho: una vez terminado el proceso de evaluación y con la certificación aprobada, cada edificio inicia una etapa de estandarización de procesos y medición de resultados en beneficio de los usuarios, visitantes y comunidad aledaña a la infraestructura evaluada.

Cabe precisar que Grupo Marhnos cuenta con la Certificación LEED Silver por la administración del Hospital Regional de Tlalnepantla ISSEMyM, por un ahorro de 50% en agua potable en comparación con cualquier edificio convencional y de 15% de ahorro en costos por consumo energético.