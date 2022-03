Torre Cuarzo, Punta Santa Fe y Torre Mexicana han recibido la certificación LEED nivel Oro en materia de operación y mantenimiento, por parte del US Green Building Council, el cual reconoce los altos estándares en materia de funcionamiento, mantenimiento y operación sustentable que impacta de forma positiva en el medio ambiente, así como en la comodidad de ocupantes y visitantes.

Estos inmuebles forman parte del inmobiliario de oficinas de Fibra Uno (FUNO), por lo cual este fideicomiso ha logrado que 33.2% de su portafolio se encuentre certificado, porcentaje que representa 1 millón 100,000 metros cuadrados (m2) certificados y la meta es lograr que al menos 2 millones de m2 obtengan esta certificación.

"Estamos certificando exclusivamente propiedades ya construidas, con lo cual el beneficio social y ambiental es mayor. Sin mencionar el esfuerzo e inversión que representa hacerlo en propiedades como Torre Mexicana que tiene más de 40 años de existencia. Las estrategias ecoeficientes que implementamos en el portafolio del fideicomiso son acciones continuas para aportar valor a las comunidades donde operamos”, indicó Ana Karen Mora, directora de Sostenibilidad y de Fundación FUNO.

De acuerdo con información de FUNO, estos tres inmuebles fueron reconocidos por la eficiencia de sus operaciones, en temas como agua y energía, las cuales tienen un nivel de eficiencia de 13% y 9%, respectivamente, respecto a propiedades similares y en la misma zona, las cuales no cuentan con tal certificación.

FUNO explicó que la Certificación LEED (Leadership in Energy and Environment Design) es el sistema de clasificación de edificios sustentables más utilizado en el mundo y fue creado en 1993 por el US Green Building Council.

Para FUNO, la importancia de certificar una propiedad radica en que se revisan y evalúan criterios como ubicación y transporte, eficiencia en el uso de agua, calidad del aire al interior del edificio, innovación, entre otras prácticas operativas.

"Según el puntaje obtenido en cada criterio, la certificación se alcanza en cualquiera de sus cuatro niveles: Certificado, Plata, Oro y Platino", detalló FUNO.

El fideicomiso puntualizó que todas estas acciones, forman parte de la estrategia de sostenibilidad de FUNO 2020-2030, la cual contempla diversas acciones en materia de: