Los movimientos en la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) se han concretado. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Javier Granados Barrón como el titular de este organismo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Granados Barrón llega en lugar de Edna Vega Rangel, quien recientemente fue designada subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario (Sedatu) en lugar de David Cervantes Prado, quien lamentablemente falleció el pasado 18 de junio.

A partir de hoy el Arq. Javier Granados Barrón se encuentra al frente de nuestra institución. Orgullosos del gran equipo y del incansable trabajo que venimos realizando, continuamos con este proyecto donde las personas estan en el centro de nuestra labor. #OrgullosamenteConavi pic.twitter.com/sLnBNsuWEU — Conavi (@Conavi_mx) July 22, 2022

La Conavi es un organismo enfocado en la entrega de apoyos de vivienda dirigidos a las personas de más escasos recursos, los cuales tienen el carácter de subsidios, es decir que no son préstamos ni créditos, por lo que sus trámites son gratuitos.

En este contexto, Granados Barrón llega a un organismo que ejecuta tres programas federales:

Programa Nacional de Reconstrucción (PNR).

Programa de Vivienda Social (PVS).

Social (PVS). Proyecto Emergente de Vivienda (PEV).

Dentro de su experiencia, Granados Barrón se ha desempeñado como subdirector general de Operación y Seguimiento de la misma Conavi, es decir el área encargada de la implementación de los mecanismos en la aplicación de los subsidios para una vivienda.

Egresado de la carrera de arquitectura en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, el ahora titular de la Conavi cuenta con una experiencia de más de 20 años en la administración pública.

El actual titular de la Conavi participó en la construcción de proyectos vecinales con presupuesto participativo y el rescate de espacios públicos; como director general de servicios urbanos en la delegación Azcapotzalco del 2015 al 2018 y como director de obras del 2010 al 2012 en la delegación Iztapalapa.

Asimismo, fue director de Vivienda en Conjunto en el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) del 2000 al 2006, período en el que se edificaron más de 38,000 viviendas en conjuntos habitacionales, de acuerdo con la Conavi.

"Son momentos de sentimientos encontrados, pues llegar a esta responsabilidad en estas circunstancias no ha sido nada fácil, pero el destino nos coloca en esta situación y tenemos que cumplir con nuestro papel.

Este nombramiento no es a mi persona, me corresponde esta tarea y me siento muy honrado y comprometido, pues es el reconocimiento al trabajo de muchos años de todo un equipo y nos da mucho impulso para seguir adelante y realizar este proyecto", destacó Granados Barrón.