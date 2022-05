En este 3 de mayo, los trabajadores de la industria de la construcción festejan su labor; sin embargo, los indicadores de la actividad muestran que haya poco que celebrar.

De acuerdo con datos del Inegi, en febrero, último mes con información disponible, la actividad de la construcción registró una caída 4.0% a tasa anual, sólo menor al 6.1% que se contrajo en marzo del año pasado.

En el acumulado de los dos primeros meses del año, la construcción presenta una reducción de 1.64%; sin embargo, en todo el 2021 el crecimiento fue de 7.30%, en parte, como efecto de “rebote” tras los resultados negativos del 2020, cuando la emergencia sanitaria profundizó el ciclo de caída de las obras.

Sin embargo, la caída de la construcción también impactó a la actividad industrial en general, pues tras cuatro meses de crecimiento, en febrero registró su primera contracción, de acuerdo con un análisis de HR Ratings.

“Con base en datos ajustados por estacionalidad, la actividad industrial mostró una contracción en febrero de 1.1% mensual después de cuatro meses de avances”, apuntó la calificadora en su informe.

“Lo anterior fue consecuencia, esencialmente, del desempeño negativo del sector de la construcción y la minería, en contraste con los avances en los sectores de la manufactura y generación, transmisión y distribución de electricidad, lo cual no fue suficiente para mitigar la caída en los otros sectores”.

Año Variación anual construcción 2022* -1.64% 2021 7.30% 2020 -17-75% 2019 -4.98 2018 0.21% 2017 -0.34% 2016 1.67% *Acumulado en dos primeros meses del año Fuente: Inegi

Y ¿los puestos de trabajo y salarios?

Mientras que, en términos de actividad, la industria de la construcción arrancó el 2022 en retroceso, el impacto no alcanzó la generación de puestos de trabajo formales, pero la inflación sí es un elemento que ha impactado en los salarios de los empleados de las obras.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al cierre de marzo pasado, la construcción se ubicó como la sexta actividad generadora de empleos, con una proporción de 7.9% de los más de 21 millones de puestos formales registrados.

Dicha cifra representó un incremento de 57,663 puestos respecto al cierre del 2021; sin embargo, la proporción de empleos de la construcción respecto al universo total de puestos formales dista de 8.12% del 2017, último año de crecimiento de más 1% de la actividad.

En lo que corresponde a los salarios, si bien la industria ha reportado incrementos constantes, incluso cercanos a 9% promedio cada año, el efecto de la inflación ha mermado la tasa de crecimiento real, con lo que solo en marzo pasado, los salarios entre los trabajadores de la construcción apenas tuvieron un incremento real de 1.37 por ciento.

Salarios promedio de la industria de la construcción Periodo Salario promedio (pesos) Variación anual % Tasa de inflación anual % Crecimiento real salarios (%) 2022* 337.06 8.82 7.45 1.37 2021 309.74 11.95 7.33 4.62 2020 276.68 9.79 3.4 6.39 2019 252.01 8.94 3.64 5.30 * Cifras a marzo Fuente: IMSS, Inegi y Banxico

Una etapa de dificultades

Francisco Solares Alemán, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) afirmó que la industria atraviesa “momentos difíciles”, pues tomando como referencia el periodo entre el 2008 y el 2021, las empresas del sector han bajado su facturación cerca de 35%, la mayor proporción (26%) solo por el impacto de entre el 2018 y el 2021.

“Nuestra expectativa de crecimiento para este año es de 5%, somos muy optimistas. Si lográramos ese crecimiento y en el año siguiente, el 2023, mejoráramos arriba de tasas de 5%, recuperaríamos nuestro nivel de producción de principios del 2020 hasta fines del 2024", estimó el representante de los constructores.

“La perspectiva de recuperación no la tenemos todavía ni este año ni el próximo y tiene que ver con la insuficiente inversión que tenemos en infraestructura en México”.

Y es que, para la CMIC, si bien para este año el presupuesto a obras destinado desde el gobierno es mayor a lo canalizado en 2021, la mayor parte del recurso está dirigido a los proyectos prioritarios del país, lo que hace que algunos estados concentren hasta más de la mitad.

“Puedo decir que 61% del PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) del 2022 está concentrado únicamente en dos estados de la república, eso no ayuda a que podamos tener una recuperación como debiéramos tenerla”, dijo el titular de la Cámara.

Además, para el titular de la CMIC otro reto que enfrenta la industria es la falta de confianza por parte de los inversionistas privados, quienes concentran la mayor parte de los proyectos que se hacen en la construcción en el país.

“Por otro lado, 80% de la obra que se hace en el país es con recursos privados, 20% únicamente es con recursos públicos, y la confianza que tiene el inversionista en este momento en el país, no es la que necesitamos para seguir creciendo”, afirmó Francisco Solares.

En opinión de la CMIC, es necesario que los empresarios cuenten con incentivos para impulsar la reactivación económica en la generación de empleos, pues las empresas de menor tamaño son las más afectadas ante políticas de gobierno como impulsar la construcción por medio de las fuerzas armadas.

“Este tipo de construcción (del Ejército) no genera ingresos para el Estado, no pagan impuestos sobre la renta, no hay IVA, en relación con los empleos, nos dicen que están cumpliendo con las prestaciones y pagos de impuestos, porque el Gobierno no tiene a los efectivos suficientes para que ellos construyan, contratan a trabajadores civiles”, afirmó Solares Alemán.

Cabe recordar que actualmente, los militares llevan a cabo obras en el Tren Maya y las obras de acondicionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.