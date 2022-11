El ABC del crowdfunding inmobiliario y sus perspectivas ante el entorno complicado

Tras el incremento de las tasas de interés de los créditos para la construcción en México, las plataformas de fondeo colectivo —modelo conocido como crowdfunding— se han posicionado como una alternativa para el financiamiento de proyectos inmobiliarios.



De acuerdo con datos de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (Afico), en los últimos cinco años esta industria ha fondeado cerca de 8,500 millones de pesos, es decir un crecimiento de 695% en dicho periodo.



En materia de desarrollo inmobiliario, estas firmas funcionan como intermediarias entre inversionistas que desean diversificar su portafolio y desarrolladores que buscan fondos para llevar a cabo proyectos comerciales, industriales o de vivienda.



En México, actualmente operan distintas plataformas de crowdfunding, de las cuales 14 han obtenido su autorización para operar en los términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech.



En ese contexto, cuatro entidades de crowdfuding inmobiliario han sido autorizadas en los términos de esta ley:

Asimismo, existen otras entidades de crowdfunding inmobiliario que ya tienen una autorización condicionada, es decir, que solo deben de cumplir con ciertos trámites administrativos para poder tener el aval definitivo. Las plataformas en este escenario son:



· Expansive.

· Briq.mx.

· Monific.

· PM2.mx.



Estas entidades si bien todavía no están autorizadas a 100% por la Ley Fintech, pueden realizar operaciones ya que iniciaron labores desde antes de la promulgación de la normativa, que fue en marzo del 2018.

Escenario actual

Las entidades de crowdfunding inmobiliario han tenido un crecimiento constante en los últimos años, tanto en materia de crédito como de fondeo, que reciben para el desarrollo de proyectos de bienes raíces.



Tan sólo en el 2021, la firma Briq.mx fondeó alrededor de 350 millones de pesos, con inversiones a partir de los 1,000 pesos y retornos entre 12 y 20% anual.



Sin embargo, para el cierre del 2022, se prevé que el fondeo que se recibe de inversionistas, se desacelere a causa de las alzas en las tasas de referencia del Banco de México (Banxico), según Alberto Padilla, director general de Briq.mx.



"Vamos a crecer, pero no al ritmo de los años previos. Probablemente se incremente el número de inversionistas, pero no el monto de fondeo, principalmente por la subida de tasas", comentó.



De acuerdo con el especialista, instrumentos como los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) o los Pagarés Bancarios se han vuelto más atractivos en el mercado, lo que resta participación a inversiones de más alto riesgo, como puede ser el crowdfuding inmobiliario.



"Afortunadamente la inversión inmobiliaria está en el primer escalón de riesgo, y este efecto no nos afecta tanto como a la Bolsa, los criptoactivos, entre otros instrumentos. Sin embargo, sí hay un golpe. También este año ha sido fundamental para la regulación", aseguró.

Rendimientos

A pesar del panorama inflacionario, Padilla destacó que el sector inmobiliario siempre es una buena oportunidad de inversión y genera rendimientos competitivos.



Una de las principales características de este modelo en general, es que permite participar con inversiones mínimas de hasta 5,000 pesos, en desarrollos que ofrecen rendimientos de entre 14 y 16% anual, según el tipo de inmueble.



Marco Arroyo, director de proyectos inmobiliarios de M2Crowd, explicó que en el proceso para invertir en crowdfunding inmobiliario, los interesados pasan por un filtro de acreditación en el que deben presentar identificación y una cuenta bancaria para realizar las transferencias.



"Una vez en la plataforma, cada inversionista puede elegir el proyecto que le parezca más atractivo por la zona, el diseño y sobre todo, el retorno de inversión", comentó Arroyo.