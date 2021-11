Desde el inicio de la actual administración, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha acompañado la evolución de los proyectos estratégicos gubernamentales con el fin de consolidar las estructuras urbanas de sus alrededores. En ese tenor, la dependencia, a cargo de Román Meyer Falcón, ha invertido poco más de 14,000 millones de pesos para este fin.

En entrevista para EconoHábitat, Meyer Falcón habló sobre el trabajo de la Sedatu para complementar, en materia urbana, los proyectos estratégicos del gobierno federal, los cuales son el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas.

De acuerdo con el titular de la Sedatu, una de las acciones más representativas que ha realizado la secretaría al respecto es buscar actualizar los programas de desarrollo urbano, que establecen las reglas claras sobre lo qué se puede hacer, y no, alrededor de estos proyectos estratégicos.

“Desde el 2019 tuvimos un enfoque de poder acompañar estos proyectos entendiendo que la inversión en este tipo de infraestructuras no suele inmediatamente reflejarse en abatir las grandes desigualdades sociales en las mismas zonas urbanas… La actualización de los programas de desarrollo urbanos municipales, es un tema sumamente importante porque no hay otros instrumentos, o no hay otra forma, por parte del Estado Mexicano para determinar las reglas del juego en el desarrollo urbano”, destacó Meyer Falcón.

El funcionario apuntó que, dentro de las facultades de la Sedatu, se pueden realizar acciones de vivienda, obras de mejoramiento urbano, actualización de planes municipales y estatales de desarrollo.

Meyer Falcón ejemplificó que, en el caso del proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la dependencia ha realizado casi 200 obras de infraestructura y espacios públicos en sus alrededores, cerca de 67,500 acciones de vivienda y 2,445 de regularización de la tierra, se han actualizado 17 planes municipales de desarrollo urbano.

Debido a que 90% de la estructura urbana a nivel nacional no tiene actualizada su instrumento de planeación urbana, es muy importante poder intervenir estos mismos corredores de desarrollo regional con esa lógica: atender aquellas colonias de mayor necesidad en materia de agua, luz, pavimentación, drenaje, equipamiento de espacios públicos y actualizar sus programas de desarrollo urbano o desarrollo ecológico”, acotó el funcionario.

Captar plusvalía

Meyer Falcón indicó que está confiado en que los proyectos estratégicos del gobierno federal van a causar un gran impacto urbano en sus regiones aledañas, que a largo plazo van a generar una plusvalía muy importante, por lo que el trabajo de la Sedatu es que los municipios involucrados puedan generar recursos para invertirlos en zonas de mayor rezago.

“Todas estas cuestiones de desarrollo inciden en lo local, pero también habrá una plusvalía que se va a generar en la zona inmediata a esos proyectos y la idea es que el municipio tenga las capacidades para poder absorber esas plusvalías, llámese predial y que pueda invertirlas de mejor forma en aquellas colonias de mayor rezago dentro del municipio”, explicó Meyer Falcón.

El funcionario ejemplificó que, en el caso del Tren Maya, se desarrollarán estaciones como parte del proyecto, las cuales seguramente generarán un impacto urbano por todo el desarrollo de infraestructura alrededor de ellas, por lo que se deben de generar las reglas claras sobre cómo y hacia dónde debe de ir toda esa planeación.

“Buscamos la planeación como instrumento principal, acompañada por dotación de equipamiento, espacios públicos, servicios básicos, mejoras en las viviendas en las zonas aledañas a estas intervenciones y la regularización de la tenencia del suelo”, apuntó el titular de la Sedatu.

Actualmente, el plan urbano para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es el que lleva un mayor grado de avance, con los convenios establecidos con los gobiernos municipales y se está en un proceso de pactar los acuerdos necesarios para los proyectos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“En el caso de Tren Maya, buscamos aspectos muy generales como la densificación, uso de suelo mixto, mejora en el sistema de transporte público, donde estas densidades puedan garantizar ciertos sistemas de transporte público a nivel local y buscamos en muchas ocasiones el tema del desplazamiento peatonal”, destacó el funcionario.

Meyer Falcón aseguró que todos los planes para dinamizar el entorno urbano de los proyectos estratégicos del gobierno federal se aterrizarán durante este sexenio y, enfatizó que en todos estos proyectos la iniciativa privada puede tener una participación muy activa.

