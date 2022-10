Casa CH73, reconocida a nivel internacional por su diseño arquitectónico

En el marco de los premios Iconic Award 2022: Innovative Architecture, el taller LBR&A, fundado por el arquitecto Benjamín Romano, fue reconocido por el diseño de la Casa CH73, ubicada en la Ciudad de México y que cuenta con un esquema que logra la neutralidad en el consumo de agua y energía, gracias a soluciones de arquitectura bioclimática.

El reconocimiento, otorgado por el Consejo Alemán de Diseño, es parte de la sección Best of the Best en Arquitectura, donde fueron considerados edificios corporativos, museos, hoteles, centros comerciales, casas, entre otros.

Con dicho premio, la firma LBR&A se convirtió en el primer despacho del continente americano en obtener dicha distinción.

A la par de esta distinción, la XVII Bienal de Arquitectura Mexicana, organizada por la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, otorgó la medalla de plata a la Casa CH73 en la categoría de vivienda unifamiliar de más de 300 metros cuadrados.

"Para todo el equipo de LBR&A es un honor recibir estos reconocimientos que distinguen a nivel nacional e internacional el espíritu innovador y audaz que caracteriza a nuestro despacho, con soluciones arquitectónicas que resuelven retos estructurales, funcionales y ambientales", expresó Benjamín Romano, fundador del despacho reconocido.

De acuerdo con Romano, la Casa CH73 busca ser un ejemplo a nivel global de lo importante y factible que es crear espacios con una visión sustentable en materia de escala, edificios, torres, aeropuertos, entre otros.

Aspectos

La Casa CH73 se encuentra en la Ciudad de México y abarca una extensión de 1,023 metros cuadrados, lo cual hace que se distinga por ser una edificación residencial que vuela sobre una cañada con una estructura de acero e integra una serie de soluciones para lograr la neutralidad en consumo de energía y agua.

Según la información proporcionada, esta neutralidad hídrica y energética está materializada con el uso de pilas geotérmicas que aprovechan la temperatura natural subterránea y que ayudan a climatizar el interior de una casa, sin consumo energético.

En materia hídrica, resalta la instalación de un sistema biodigestor que trata las aguas residuales para irrigar la zona federal y facilita el envío del agua pluvial al subsuelo para mejorar condiciones de flora y fauna de la zona.

Otros proyectos internacionales que comparten la distinción con LBR&A en los Iconic Awards 2022 otorgados por el Consejo Alemán de Diseño, son el Museo de Suzhou en China, la Casa de la Música Húngara en Budapest y el Ucenter en Shanghái.