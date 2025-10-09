Yankees extiende su sequía sin corona 16 años

Por inusual que sea, los gigantes del Bronx perdieron ante los Blue Jays de Toronto 5-2 en el juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana. Los Yankees no pudieron desplegar suficiente ofensiva con el novato derecho Cam Schlittler, mientras que los Azulejos se dirigen a la Serie de Campeonato, donde se enfrentarán al ganador de la serie Tigres-Marineros. El campeón de la División Este de la Liga Americana, Toronto, se llevó la Serie Divisional al mejor de cinco juegos por 3-1 y será anfitrión del primer juego de la Serie el domingo. Blue Jays jugará su octava Serie de Campeonato y los únicos banderines de Toronto fueron en 1992 y 1993, cuando el club ganó coronas consecutivas de la Serie Mundial.

Las Yankees siguen sin título desde 2009 y ahora se quedan nuevamente lejos de un campeonato, a pesar de tener la tercera nómina de día inaugural más alta en las mayores.

La derrota del año pasado en la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles no ayudó en nada.

Objetivamente, los Yankees tuvieron una gran temporada. Ganaron 94 partidos, igualando la mayor cantidad en la Liga Americana, y tuvieron el mejor diferencial de carreras del circuito por 54 carreras. Los Yankees lograron esto a pesar de perder a Gerrit Cole por una cirugía Tommy John y al actual Novato del Año de la Liga Americana, Luis Gil, por una distensión muscular, ambos en los entrenamientos de primavera. Cole se perdió la temporada. Gil regresó en agosto y se vio afectado.

Los Yankees también perdieron la serie de la temporada y, por lo tanto, el desempate contra los Blue Jays, lo que les costó el título del Este de la Liga Americana y los envió a la Serie de Comodines. Superaron a los Boston Red Sox, y luego desperdiciaron la heroica actuación de Aaron Judge en el tercer juego en la derrota de la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Blue Jays. Los Yankees fueron superados en carreras 34-19 y en jonrones 9-4 en los cuatro juegos.

Judge cumplirá 34 años en abril y otra temporada de su máximo apogeo histórico ha llegado a su fin. El tiempo se acaba para que los Yankees ganen una Serie Mundial, mientras que su jugador franquicia es el mejor bateador desde Barry Bonds.