Yankees cierran lista de invitados a Series Divisionales MLB

La segunda etapa de la postemporada 2025 de Grandes Ligas (MLB) ya conoce a todos sus participantes. Este jueves fue el día clave, con tres equipos consiguiendo su boleto en el cierre de la Ronda de Comodines (Wild Card) para cerrar la lista de ocho.

Un total de 12 equipos avanzaron a la postemporada, pero los dos mejores de cada liga (Americana y Nacional) se instalaron de manera directa en Series Divisionales.

Los otros ocho tuvieron que pasar por un primer filtro: la Ronda de Comodines, que otorga el boleto a quien gane dos de tres partidos.

Los New York Yankees, que fueron subcampeones de la Serie Mundial la temporada anterior, obtuvieron el último pase a las Series Divisionales 2025. Lo hicieron de manera contundente, derrotando por 4-0 a Boston Red Sox.

El Yankee Stadium albergó el tercer partido contra Red Sox en Ronda de Comodines este jueves por la noche. Los locales perdieron el primero por 1-3, se repusieron 4-3 en el segundo y confirmaron la remontada con un rally en la cuarta entrada.

Amed Rosario conectó un sencillo que permitió la primera carrera del partido a Cody Bellinger. Poco después, Anthony Volpe repitió la fórmula para que Giancarlo Stanton pusiera el 2-0.

Antes de que llegara la quinta entrada, el propio Amed Rosario y Jazz Chisholm Jr completaron el rally, luego de que Austin Wells se embasara. La emoción fue evidente por parte de los más de 45,000 asistentes en el Yankee Stadium.

Los Yankees sólo habían sido eliminados en Ronda de Comodines en dos ocasiones en su historia: en 2015 por Houston Astros y en 2021 por Boston Red Sox. Este 2025 significó la revancha contra BoSox, para seguir en la pelea de su título 28 de Serie Mundial y el primero desde 2009.

En Series Divisionales tendrán otra dura prueba, ya que se enfrentarán al mejor sembrado de la Liga Americana (AL): Toronto Blue Jays.

Se trata de un enfrentamiento inédito. Yankees y Blue Jays nunca han estado en un mismo diamante durante la postemporada de MLB, pero esta vez sugiere un duelo de alta exigencia, luego de que la novena que reside en Canadá obtuviera el cuarto mejor récord de su historia (94-68).

Resto de cruces

Tres de las cuatro series de Ronda de Comodines tuvieron que resolverse hasta el tercer partido. Además de la victoria de Yankees sobre Red Sox, Chicago Cubs se impuso a San Diego Padres y Detroit Tigers hizo lo propio contra Cleveland Guardians.

Esta será la primera vez desde 2017 que los Cubs disputen una Serie Divisional, luego de vencer a Padres por 3-1 en el partido decisivo, incluyendo un jonrón de Michael Busch.

Los Cubs ostentan tres títulos de Serie Mundial, el último de ellos en 2016, pero después de eso les ha costado mantenerse en rondas avanzadas de playoffs.

Detroit, por su parte, repetirá en Series Divisionales. En la temporada 2024 también ganaron un boleto a dicha instancia después de eliminar por 2-0 a Houston Astros en Ronda de Comodines. Sólo que luego fueron superados por Cleveland Guardians.

La revancha llegó una temporada después. Los Tigers ganaron dos veces en Cleveland (2-1 en el Juego 1 y 6-3 en el Juego 3) para llegar por segunda vez en la última década a las Series Divisionales.

El próximo rival de Detroit será Seattle Mariners, segundo mejor sembrado de AL. Mientras que Chicago Cubs enfrentará al líder de la Liga Nacional (NL) en fase regular, Milwaukee Bucks.

El único cruce que se definió desde el miércoles fue el de Philadelphia Phillies contra Los Ángeles Dodgers. Los angelinos, vigentes campeones de Serie Mundial, fueron la excepción de la Ronda de Comodines al superar en dos partidos a Cincinnati Reds.

Las Series Divisionales, que se definen al ganador de un máximo de cinco partidos, son la antesala de las Series de Campeonato de MLB. Posteriormente viene la Serie Mundial, cerrando la postemporada.

Será este sábado cuando arranquen las Series Divisionales, mientras que las Series de Campeonato están programadas a partir del 12 de octubre. La Serie Mundial empezará el viernes 24 del mismo mes si todo avanza conforme al calendario oficial de MLB.

TODAS LAS SERIES DIVISIONALES MLB 2025

LIGA AMERICANA

(1) Toronto Blue Jays vs New York Yankees (4)

(2) Seattle Mariners vs Detroit Tigers (6)

LIGA NACIONAL

(1) Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs (4)

(2) Philadelphia Phillies vs Los Ángeles Dodgers (3)